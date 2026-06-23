Kolinda opet uz vatrene, ali ne sa stadiona, evo što je rekla uoči utakmice: 'Nosim svoju LV košulju na kvadratiće...'

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras nastavlja nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv Paname, no bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ovoga puta neće biti na tribinama. Za 24sata je otkrila da se trenutačno nalazi u Lausannei u Švicarskoj, gdje je očekuju obveze vezane uz Međunarodni olimpijski odbor. "Sutra je na dnevnom redu za odobrenje reforma procesa izbora domaćina Olimpijskih igara koju sam ja vodila", rekla je bivša predsjednica. Ipak, utakmicu Hrvatske protiv Paname planira pogledati, iako ne uživo. Otkrila je i kako će na svoj način pokazati podršku vatrenima.

"Sutra nosim svoju LV košulju na kvadratiće na sjednicu, a navečer imamo roštilj u Olympic House pa mogu nositi i dres reprezentacije", otkrila je. Hrvatska nakon poraza od Engleske u prvom kolu u Torontu igra protiv Paname, a bivša predsjednica nada se boljem raspletu za vatrene. "Držimo prste da se ovo stanje na tablici promijeni", rekla je Grabar Kitarović.

Prvu utakmicu Hrvatske na prvenstvu pratila je iz Uzbekistana, odakle je također poslala poruku podrške reprezentaciji. "Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem - u crveno-bijelom, gdje god bila", rekla je uoči dvoboja protiv Engleske. Ranije je Grabar-Kitarović najavila i da planira putovati na Svjetsko prvenstvo, i to na utakmicu Hrvatske i Gane, koja se igra 27. lipnja u Philadelphiji.