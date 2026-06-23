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ANALIZA

Zlato je prestiglo američke obveznice: što se krije iza strategije središnjih banaka?

VL
Autor
Edita Vlahović Žuvela
23.06.2026.
u 22:15

U utrku za alternativnim financijskim kanalima više nisu uključene samo države. U toj priči pojavljuju se i stablecoini

Kada je nakon izbijanja rata na Bliskom istoku turska središnja banka prodala ili plasirala oko 130 tona zlata kako bi obranila nacionalnu valutu i ublažila gospodarske posljedice energetskog šoka, mnogi su taj potez promatrali kao izolirani slučaj. Europska središnja banka (ECB) sada tvrdi da nije riječ o iznimci, nego o strukturnoj promjeni koja zahvaća svjetski monetarni sustav.

U najnovijem izvješću o međunarodnoj ulozi eura ECB pokazuje da zlato za središnje banke više nije samo pasivna pričuva pohranjena u trezorima. Ono se ponovno koristi kao strateško oružje u vremenima ratova, sankcija, valutnih kriza i geopolitičkih sukoba. "Geopolitičke napetosti i dalje potiču snažnu potražnju središnjih banaka za zlatom", istaknula je predsjednica ECB-a Christine Lagarde, dodajući da "pomaci u globalnom geopolitičkom krajoliku naglašavaju važnost jačanja međunarodne uloge eura".

Ključne riječi
novac ECB zlato euro ulaganja

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