Zlato je prestiglo američke obveznice: što se krije iza strategije središnjih banaka?

Kada je nakon izbijanja rata na Bliskom istoku turska središnja banka prodala ili plasirala oko 130 tona zlata kako bi obranila nacionalnu valutu i ublažila gospodarske posljedice energetskog šoka, mnogi su taj potez promatrali kao izolirani slučaj. Europska središnja banka (ECB) sada tvrdi da nije riječ o iznimci, nego o strukturnoj promjeni koja zahvaća svjetski monetarni sustav.



U najnovijem izvješću o međunarodnoj ulozi eura ECB pokazuje da zlato za središnje banke više nije samo pasivna pričuva pohranjena u trezorima. Ono se ponovno koristi kao strateško oružje u vremenima ratova, sankcija, valutnih kriza i geopolitičkih sukoba. "Geopolitičke napetosti i dalje potiču snažnu potražnju središnjih banaka za zlatom", istaknula je predsjednica ECB-a Christine Lagarde, dodajući da "pomaci u globalnom geopolitičkom krajoliku naglašavaju važnost jačanja međunarodne uloge eura".