Večernji prvi u centru za komandose: U Udbini će obuku prolaziti budući vojni vođe

Još uvijek je ljeto, a u Udbini je jedva iznad deset stupnjeva. I magla je. Dominira Vojarna Josipa Jovića, baš kao i poznati tenk na ulazu. Loše ljetno vrijeme je ništa spram onoga što donosi zima kad temperatura padne ispod 20 stupnjeva. Maloj odabranoj skupini od 60 hrvatskih časnika i dočasnika okupljenih oko kućica s kosim krovovima vrijeme neće biti najveći problem. Njih u Udbini čeka poligon stresa, šest tjedana paklene obuke kakvu su prolazili i hrvatski vojnici u Domovinskom ratu, ali u Šepurinama kod Zadra 1994. godine. General Ante Gotovina tada je, uoči Bljeska i Oluje, potencirao bolju obuku na nižoj zapovjednoj razini. Danas isto čini ministar obrane Damir Krstičević s udbinskim Središtem za razvoj vođa “Marko Babić”. Upravo je potpredsjednik Vlade RH i ratni zapovjednik Četvrte gardijske brigade prije godinu dana najavio središte u Udbini.

Udbina međunarodno središte

Postavljena je kompletna infrastruktura za smještaj 60 trenutno najspremnijih polaznika. Već su smješteni u kućicama, svojevrsnim simulacijama šatora u šumi u ograđenom dijelu vojarne i tik ispod tornja visokog 12 metara koji je i pogledom, a kamoli penjanjem teško osvojiti. U kućici od tridesetak kvadrata smještena su šestorica dočasnika i tek je ponešto prostora između šest kreveta.

Kad nakon cjelodnevnog napornog treninga od pet ujutro do 23 sata legnu, može ih dočekati samo pet minuta odmora, a onda poziv na akciju, vojnički dril u teškim uvjetima nakon kojeg će ako polože - postati vođe! I baš kad smo ih htjeli upitati o trčanju, desantiranju, penjanju, pucanju, letenju, udarcima primljenim u vježbama borilačkih vještina, dobili su poziv da krenu na generalnu probu gdje smo to sve i vidjeli. I riječ i procjene uspjeha polaznici su prepustili nadređenima i onima koji su se dokazali još u Šepurinama u Domovinskom ratu...

Središte u Udbini ustrojeno je na temelju prikupljenih iskustava iz Domovinskog rata i po modelu Obučnog središta gardijskog desantnog pješaštva “Damir Tomljanović Gavran” koje je djelovalo u Šepurinama u razdoblju od 1994. do 2000. godine. I zaista, puno toga podsjeća na Šepurine jer Večernjakovi reporteri bili su tamo prije 20 godina i, kao i sada u Udbini, oduševili se pristupom, voljom i umješnošću hrvatskog vojnika. Na probi su ondje bili helikopteri Kiowa Warriors i Patria, skakalo se padobranom, transportiralo vojnike helikopterom, borilo se prsa o prsa, maskiralo...

Okupljeni generali, pukovnici, zapovjednici, pa i polaznici, spontano su zapljeskali pristupu i jakom vojničkom duhu.

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general bojnik Siniša Jurković tijekom same probe podsjetio je kako je na inicijativu generala Ante Gotovine osnovano središte u Šepurinama s ciljem da se ojača zapovijedi lanac na nižim taktičkim razinama, nakon čega su oni imali ključnu ulogu u oslobodilačkim akcijama hrvatske vojske Bljesak i Oluja.

– Mi smo 2019. godine na inicijativu ministra obrane Damira Krstičevića ustrojili Središte za razvoj vođa ovdje na Udbini da ojačamo zapovjedni lanac i poboljšamo kompetencije zapovjednika kako bi mogli donositi bolje odluke, da budu brži, jači, te naposljetku oslonac svojim nadređenima i pravi zapovjednici svojim podređenima – rekao nam je Jurković. Uslijedio i telefonski prijavak o probi idejnom začetniku Središta u vojarni u Udbini.

– Ja se i sada živo sjećam kad je general Ante Gotovina 1993. godine osmislio i naredio da se ustroji centar u Šepurinama. Bez ikakvog razmišljanja otišao sam u centar za obuku. Baš taj program je pomogao da moja 4. brigada bude to što jest, da se svi pripremimo za ono što je slijedilo u oslobađanju Hrvatske. Uz modernizaciju i ulaganje u hrvatsku vojsku na čemu još radimo potrebno je bilo i vratiti vrijednosti koje su nam pomogle da pobijedimo, da sve prođe uz što manje žrtava i da hrvatski vojnik bude najbolji. Upravo to je ovo Središte u Udbini. Sada nam preostaje stvaranje novih vojnih vođa u Udbini, a od kojih će u budućnosti učiti i vojnici naših saveznika. Da, bit će to u konačnici međunarodno središte za razvoj vođa – rekao je ministar Damir Krstičević.

Moto Središta je “Znoj štedi krv!”, baš kao i u Šepurinama gdje je, kako ističu u MORH-u, temeljni cilj bio stvaranje visoko profesionalnog i autoritativnog dočasnika kao vođe i zapovjednika koji će biti primjer podređenima i uzdanica nadređenima uz visoku nacionalnu svijest i izgrađenu prepoznatljivu osobnost pripadnika Hrvatske vojske.

Završna vježba od 72 sata

– Od polaznika obuke zahtijevaju se visoki psihofizički standardi, a predloženi program obuke za razvoj vođa uključuje more, zemlju i zrak u svim vremenskim uvjetima, danju i noću. Selekcija obuhvaća administrativne zadaće prihvata, ulaznu provjeru sposobnosti, commando hodnju te zaduženja oružja, vojne opreme, pribora i sredstava, a planirane su tri rotacije obuke kroz godinu. Završna vježba kruna je treće faze obuke, a bila bi koncipirana kao 72-satna vježba tijekom koje bi se aktivnosti provodile u kontinuitetu danju i noću po radnim točkama te bi polaznici određenu rutu prolazili u taktičkim uvjetima, na spomenutim radnim točkama izvodili bi taktičke radnje te niz situacijskih vježbi. Obuka će kulminirati završnom hodnjom od 100 kilometara pod punom ratnom opremom od Udbine do Kninske tvrđave gdje je predviđeno podizanje stijega na svečanoj ceremoniji koja će se održati u listopadu 2019. godine - istakli su iz MORH-a.

– Polaznici će biti izloženi većim psihičkim naporima i imat će zadaću koja od njih zahtjeva i fizičku i mentalnu spremnost u otežanim uvjetima jer jednostavno želimo staviti ljude pod povećani stres i izbaciti ih iz zone udobnosti. Treba vidjeti kako reagiraju u situacijama u kojima nisu svakodnevno i kako se u njima snalaze, te da tako upoznaju svoja ograničenja. Moraju naučiti kako se kao vođe postaviti u tim situacijama i kako voditi ljude u borbi i borbenim djelovanjima. Želimo od tog našeg borbenog vođe stvoriti osobu koja zna isplanirati zadatak, razumije rizike i zadatak će odraditi s minimalnim gubicima i problemima te se uspješno pripremiti za sljedeće zadaće – rekao nam je pukovnik Tomislav Kasumović, zapovjednik Središta za razvoj vođa “Marko Babić”.

Pukovnik Kasumović imat će čast uručiti beretku sa značkom Središta “Marko Babić” generalu Anti Gotovini, a bit će uručena i bratu i sestri poginulog vukovarskog junaka Marka Babića.

Na upit je li Udbina budući svojevrsni hrvatski West Point rekao je da bi se to samo dijelom moglo uspoređivati i da je Udbinu ipak lakše usporediti sa stvaranjem američkih rendžera. Dodao je da prepreka izvršenju kvalitetne i intenzivne obuke nema jer su polaznici mladi ljudi željni izazova i zahtjevne obuke i žele testirati svoje granice.

Od preko 1700 polaznika prvog centra u Šepurinama dolazak ih je potvrdilo preko 500. Jedan od onih koji je prošao obuku u Šepurinama je i časnički namjesnik Mato Bjelovarac koji je, kada je 1996. godine došao u središte kod Zadra, bio u konkurenciji 400 prijavljenih. Od 100 koji su ušli prošlo ih je 80.

– Kao i ovdje moto je bio “znoj štedi krv” jer što se stvara u znoju se jako dobro pamti i ne može se ništa zaboraviti. I ovdje će se jako oznojiti...

Pukovnika Tomislava Kasumovića hrvatskog zapovjednika s iskustvom američkih vojnih škola i njegove zamjenike i instruktore, polaznici Središta će izgleda dobro zapamtiti, ali jedino tako će postati vođe...