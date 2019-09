VIDEO Preko 1500 granata je ispaljeno: To je bio pakao, gorjelo je nebo i zemlja

Dana 11. rujna 1991. godine izvršen je napad na Jasenice i Kruševo.

Jedna od najvažnijih strateških točki 1991. bio je stari maslenički most na Jadranskoj magistrali, u tom trenutku jedina kopnena poveznica između Hrvatske i Dalmacije. Po pokretanju pobune u Kninu, onemogućen je promet preko Knina, ali i cestovni pravac Obrovac-Gračac, odnosno, tzv. lička magistrala. Hrvatske snage su držale dominantne pozicije na Velebitskim uzvisinama iznad Jasenica, no isključivo pješačkim naoružanjem, zbog čega nisu bile u mogućnosti kontrolirati prilaz selu Jasenice.

Iskoristivši svoju brojnost, teško topništvo i oklopne snage, 11. rujna pokrenut je napad na selo Jasenice, sa ciljem zauzimanja samog mosta i stvaranja pretpostavki za daljnji prodor, koji bi potpuno onemogućio bilo kakav alternativni promet.

Snage Specijalne Policije iz Zadra, uz dodatnu potporu pripadnika 112. brigade koja je u nastajanju, odbijen je prvi nalet, no uz dodatnu zračnu potporu, neprijatelj je uspio probiti linije i potisnuti hrvatske snage na drugu stranu mosta i u pravcu Starigrada do 13. rujna. Riječ je o vremenu prije zapovjedi o blokadi vojarni, kada hrvatske snage nemaju težeg naoružanje, gdje su Oružane Snage RH sa skromnim materijalnim resursima, neprijatelja natjerale da se tri dana probijao do samog mosta. Novigradsko ždrilo i Velebit na kojem su ostale Hrvatske snage, zaustavile su neprijateljsko napredovanje, pri čemu su pretrpjeli značajne gubitke uslijed snažnih minobacačkih udara i pješačkom obranom sa dominantnih pozicija na Velebitu.

Kako je prilaz Kruševu bio moguć samo morskim putem, zauzimanjem sjevernog ruba Novigradskog mora i istovremenim napadom na Kruševo, snage 4.gbr i 112. br., ostale bi potpuno odsječene. Sporo napredovanje neprijateljska, dalo je vremena da se hrvatske snage iz Kruševa uspješno povuku. Ovo je ujedno i početak bitke za Zadar, koja će kulminirati početkom listopada na samim predgrađima grada, gdje će neprijatelj biti zaustavljen. Više u priloženom videu: