Večernjakov novinar: Rat će eskalirati, ne može ga zaustaviti ni Biden

Večernjakov novinar Hassan Haidar Diab u studiju Večernjeg lista komentirao je sukobe između Izraela i Hamasa koji su eskalirali u protekla dva dana. Najveći je to sukob Izraelaca i palestinskih militanata od 2014. godine, a dosad je poginulo više od 40 osoba. S Hassanom je razgovarao Robert Bubalo.

- Od povijesti Izraela nikada nije bilo ovakvog granatiranja teritorija Izraela. Palestinci su zasuli veliki dio izraelskog teritorija. Situacija je za Izraelce bila katastrofalna, ali istodobno i za Palestince. Palestinski novinar mi je jutros rekao da je bio pakao - rekao je Haidar Diab i dodao:

- Situacija se neće smiriti, ići će prema eskalaciji. Netanjahu Izraelcima nije osigurao sigurnost, a ona je njima najbitnija.

Kaže da je još uvijek problem Izraelaca da žive na staroj slavi kad su 73. godine porazili tri arapske vojske.

- Situacija se apsolutno promijenila. Olmar je isto bio u takvoj političkoj situaciji 2006. godine, pokrenuo je rat u Libanonu. Tada je Izrael prvi puta priznao da su poraženi od Hezbolaha. Rat je trajao 33 dana, završio s velikim gubitkom na izraelskoj strani, pristali su na uvjete koje je Hezbolah postavio. Danas imamo identičnu situaciju. Je pojas Gaze strašno bombardiran, ali život je u Izraelu paraliziran, 4,5 milijuna Izraelaca su pod metom palestinskih raketa. Zatvorena je zračna luka, ne rade škole, vrtići, prekinut je prijevoz. Pitanje je koliko Izraelci koji su naučeni na lagodan život mogu to trpjeti - kazao je Haidar Diab.

Zašto Hamas dosad nije raketirao te gradove?

- Oni su tražili povod. Hamas je htio dokazati da oni jedino brane Palestince. Rat je počeo kada su izraelska vojska i policija opkolili vjernike koji su ušli na molitvu. Hamas je postavio ultimatum ako neće ih osloboditi, oni će bombardirati Jeruzalem. Hamas je danas najjača sila među Palestincima. Od 2014. godine su se naoružavali od strane Iranaca. Sve dalekometne projektile koji gađaju to su sve iranske rakete - rekao je Hassan Haidar Diab i ističe kako je Iran najodgovorniji za sukob.

Kaže kako su danas u ratovima bitne ideologije.

- Hezbolah i Hamas imaju suradnju kada je u pitanju Izrael. Za vrijeme rata u Siriji došlo je do zahlađenja odnosa na relaciji Iran i Hamas jer su Hamasovci pomogli muslimanskom bratstvu. Kad se radi o Izraelu, tu su ujedinjeni - kaže.

Ističe kako je arapski svijet razjedinjen.

- Oni su autokrati. Njima je bitno da vladaju - kaže.

Može li američki predsjednik Joe Biden pokrenuti mirovne pregovore?

- Dok ima radikalista s jedne i druge strane koji smatraju da muslimani nemaju pravo na Jeruzalem. Nažalost, bili smo uvjereni da će te generacije odlaziti, dolaziti nove, no tužno je i žalosno da unatoč tome što smo u 21. stoljeću još uvijek su zacementirani u nekakvu zaluđenu ideologiju. Na tom prostorima neće biti mir, to je križ tog naroda i to će trajati samo Bog zna dokad - kaže Haidar Diab.

- Kad je Biden u pitanju, on šuti i ništa ne radi. Zar je moguće da jedan američki predsjednik poziva na suzdržanost, a kad Palestinci raketiraju izraelske gradove, kaže da Izrael ima pravo na obranu. Dok je on subjektivan, nema šanse za mir. Ne vidim razlike između Trumpa i Bidena, američka je politika uvijek bila i ostala ista - zaključio je.

VIDEO Što je i kako funkcionira Iron Dome?