Bivši 'vatreni' opisao strahote iz Izraela: Ovo je prvi puta da je kao '91. u ratnoj Hrvatskoj

"Znam zašto me zovete. Zbog rata sigurno. Stanje u Izraelu nije dobro. Nije nikako", otvorio je naš razgovor bivši hrvatski “vatreni”, igrač Hajduka i legenda izraelskog nogometa Giovanni Rosso, koji već godinama živi i radi u Haifi. Izrael mu je kaže, dao sve, a kako proživljava ove apokaliptične prizore rekao je ekskluzivno u razgovoru za Večernji list.

>> Što je i kako funkcionira Iron Dome?

- Nema me u Izraelu već 10 dana, ali sam upoznat sa situacijom. Sada je praznik, blagdan, traje do četvrtka. Ramadan. Znam da je bio konflikt, ali ne želim ulaziti u politiku. Ono što ja mogu reći je da situacija nikada nije bila ovakva. Oko 200 raketa je palo na Tel Aviv i njegovo okruženje, ali što je najgore je da izraelski Arapi izlaze na ceste i pale izraelske restorane, pale automobile... Uđeš li slučajno u arapski dio može doći i do linča, kamenovanja... Situacija stvarno nije baš... - govori nam osjetno sjetnog glasa i još uvijek čistog dalmatinskog naglaska bivši ''vatreni'' pa nastavlja:

- Ja ne znam koliko je ovdje Arapa, možda par milijuna. Najmanje je Arapa kršćana, većinom su to Arapi muslimani. Većinom je sve u redu dok nije Jeruzalem u pitanju, a kada je on u pitanju svi 'polude'. I židovi i kršćani i muslimani. Već stoljećima se ratuje za taj grad. Stravično.

Bio je u Zadru '91.

Može li se situacija u Izraelu usporediti s 90-ima u Hrvatskoj?

- Odmah sam se naježio kad ste spomenuli 90-e. Ja sam živio u Zadru kada je bio rat. To je bila '91., '92. Ja sam u Izraelu od '96. i ovo je prvi puta da se može osjetiti da je nešto kao ratno stanje. Uvijek je bilo nešto. Izraelci su ulazili u Gazu, tamo se ratovalo, ali ovo je prvi puta da je ispaljeno ovoliko raketa. Daj Bože da se smiri što prije, ali mislim da neće baš samo tako. Mislim da će izraelska vojska ući u Gazu - sluti, ali se politički predetaljno ne želi miješati.

- Nevini ljudi stradaju, poginulo je 30 i nešto civila. Gledajte, dođe taj petak i subota kada je Šabat. Idemo u restorane, ja kupujem ribu u arapskim restoranima, stvarno je puno prijatelja i kada sam igrao nogomet i u klubu u kojemu radim ima dosta arapskih igrača i da me pitaš zašto je došlo do toga ja stvarno ne znam i ne želim nagađati - govori nam Rosso, čija je obitelj, srećom na mirnom dijelu.

- Mi živimo na sjeveru i hvala Bogu u Haifi nije pala niti jedna raketa. Tamo uopće nema rata. Rat je u Jeruzalemu, Aškelonu, Ašdodu, Tel Avivu. Svi su u skloništu, velika je panika, ja ne pamtim kada je to tako bilo.

Bili su najsigurnija zemlja

Zanimljivo, u ovoj pandemiji koronavirusa, Izrael je bio proglašen najsigurnijom zemljom što se tiče borbe protiv virusa, no nažalost je rat neprijatelj kojega nikako ne uspijevaju svladati.

- Što se tiče borbe protiv korone, to stvarno skidam kapu ovoj vladi. Mi smo imali tri lockdowna, onaj prvi je bio zanimljiv, bilo je novo, neobično. Ali poslije, ajme majko! Nisam mogao više. Htio sam 'baciti ženu s balkona', haha! - šali se, naravno, Rosso i pojašnjava:

- Znate kako je bilo. Svaki dan je isti, ne znaš više što bi. Zamisli tako 90 dana. Ona meni kaže: Idem izaći malo van i onda me zove na videopoziv i pita: Gdje si? A gdje ću biti, čovječe?! - prepričava nam omiljena izraelska zvijezda i kratko povlači paralelu s Hrvaticama:

- Znaš, imaju izraelske žene to nešto kao i naše. Moja me osvojila baš zbog toga što ima naš dalmatinski temperament. One su gazdarice. One su spoj čitavog svijeta, došle su iz Maroka, Amerike, Španjolske, to je jedan veliki miks. To je zanimljivo - govori.

Rosso je trenutno u Maroku. Snima emisiju, neku vrstu realityja, kaže nam. Nešto u vezi nogometa, bivši poznati igrači, pjevači, pojasnio nam je inače pobjednik tamošnjeg "VIP Survivora" za koji kaže:

- Ma ne bih ga ponovio da mi daju ne znam što. Da me pitate treba li probati, da, treba. Ali da se ja sada opet vratim na tako nešto? Nema šanse. Pa ja 20 dana nisam jeo. Bilo je to jedno iskustvo, ajme, dva mjeseca. Uh... To je pravi život, nema mobitela, teško... Posebno stvarno, ali ne bih više - govori nam uvijek pozitivni Rosso.

I dalje prati HNL

Iako više ne igra, Giovanni ne odustaje od nogometa. Radio je kao tehnički direktor Maccabi Haife, a sada je dobio i novu funkciju. Radi kao marketinški stručnjak i savjetnik predsjednikova sina.

