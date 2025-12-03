Važna obavijest Porezne za građane: Neke elektoničke usluge neće biti dostupne ovog vikenda

U srijedu je Porezna uprava Ministarstva financija objavila da provodi projekt digitalne transformacije. To za korisnike znači da zbog planiranih radova neki servisi i elektroničke usluge neće biti dostupni. Žele olakšati elektroničke usluge i servise građanima, poduzetnicima i ostalima iz državne uprave, a iz PU dodaju da žele odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. 'Ovaj projekt predstavlja modernizaciju kompleksnog informacijskog sustava PU, a nadograđivao se kroz godine na infrastrukturnoj platformi koja ne odgovara zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja', javljaju iz PU, a piše Jutarnji list.

Naveli su da od 5. prosinca od 16 sati do 7. prosinca u 7 sati, neće biti dostupno nekoliko kategorija. Tu su IVO-DOP, Obrazac preknjiženja, IVO-DOP, Dobrovoljna prijava ino primitaka, , Zahtjev za prijavu podataka bitnih za oporezivanje porezom na nekretnine, Zahtjev za izdavanje/izmjenu PK, Zahtjev za prigovor/žalbu, Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice, Zahtjev za zastaru, Zahtjev za promjenu načina oporezivanja, Zahtjev za izdavanje obavijesti o iskorištenom iznosu osobnog odbitka i primijenjenim poreznim stopama, Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora Zaprimanje zahtjeva preko e-Novorođenče sustava, Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre i Prijedlog za sklapanje porezne nagodbe. Građani ne moraju brinuti za sustav za fiskalizaciju računa, te dohvat podataka i dodjelu OIB-a.