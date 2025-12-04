Evo kada stres doseže vrhunac tijekom božićnih blagdana: Uz ovih pet savjeta ostanite smireni

Božićno vrijeme često nosi sa sobom radost, ali i znatan stres. Pripreme za blagdane, kupnja poklona, kuhanje bogatih obroka i organizacija obiteljskih okupljanja mogu lako postati preplavljujući. Novo istraživanje otkrilo je da božićni stres doseže vrhunac točno u 12:27 sati na Božić. Istraživanje, koje je provedeno na dvije tisuće odraslih osoba, otkrilo je da za 27 posto ljudi razina stresa doseže vrhunac dok se bore s točnim vremenom božićnog ručka, a čak 67 posto osjeća se preplavljeno pritiskom da svečanost učini savršenom za sve ostale. Više od polovice ispitanih žudi za odmorom i opuštanjem na Božić, no 21 posto tvrdi da tijekom cijelog dana ne dobivaju više od 30 minuta mira i tišine, a tek u 17:41 većina odraslih konačno dobije priliku da se odmori.

Štoviše, više od trećine priznaje da se osjeća krivim što uopće odvaja vrijeme za sebe uoči velikog dana. Zato je stručnjak za wellness, Richie Norton, odlučio podijeliti niz najboljih savjeta koji će ljudima pomoći da pronađu mir usred blagdanskog kaosa, piše Mirror. "Božić bi trebao biti vrijeme za predah i povezivanje, ali za mnoge od nas to postaje pravi vrtlog obaveza. Odvojiti vrijeme za sebe i brinuti se o svojoj dobrobiti toliko je važno da biste osigurali energiju koju možete podijeliti s drugima. U konačnici, biti s voljenima tijekom blagdanskog razdoblja je ono što je bitno", rekao je veleposlanik za dobrobit u tvrtki Volvo Car UK koja je naručila istraživanje. Ovo je njegovih pet savjeta za mirniji Božić.

Udahnite prije nego što počnete: Prije nego što se upustite u svoj blagdanski popis obaveza, odvojite trenutak i usredotočite se samo na svoje disanje. Udahnite kroz nos četiri sekunde, zadržite dah četiri sekunde i polako izdahnite kroz usta šest sekundi. Čak i samo jedna minuta svjesnog disanja smanjuje stres i resetira vaš način razmišljanja.

Pretvorite vožnju u odmor: Vožnja je jedan od rijetkih trenutaka kada možemo biti zaista sami. Postoje načini da vožnju učinite smirenijom: slušajte audioknjigu, napravite umirujuću playlistu ili jednostavno uživajte u tišini. Ako možete, krenite na samostalnu vožnju bez odredišta: samo tiha vožnja po kvartu ili naselju da biste razbistrili glavu.

Zaštitite svoje "male trenutke" mira: Božić obično brzo postane prepun obaveza. Sasvim je u redu reći "ne" stvarima koje vam iscrpljuju energiju.

Pokrenite svoje tijelo, a smirite svoj um: Tijekom blagdanskog užurbanog ritma lako je zanemariti kretanje, no lagana tjelovježba jedan je od najbržih načina za podizanje raspoloženja i oslobađanje napetosti. Kratka šetnja nakon ručka, 10 minuta istezanja ili čak dugi put do automobila može resetirati i tijelo i um.

Pronađite trenutak samo za sebe: Na sam Božić, prije nego što dan počne, prije darova, gostiju ili pripreme ručka, odvojite 10 minuta za sebe. Udahnite, pogledajte oko sebe i prepustite se uživanju u trenutku jer se tu nalazi pravi mir koji može transformirati cijeli vaš dan.