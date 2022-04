Vakula ima loše vijesti! Evo kada možemo očekivati prestanak kiše

Najavljeno pogoršanje vremena stiglo je u cijelu Hrvatsku, a prema prognozi meteorologa Zorana Vakule za HRT, nestabilno vrijeme moglo bi nas očekivati sve do sredine idućeg tjedna.

''Pritom će na većem dijelu Jadrana najkišovitije i najvjetrovitije biti od četvrtka navečer do petka poslijepodne, kada će nevolja biti i zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, i zbog jakog i olujnog juga. U unutrašnjosti vjetar slabiji, ali vrijeme podjednako promjenjivo, osobito u južnijim krajevima i kišovito. No lokalni pljuskovi, munje i gromovi mogući su i u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, pogotovo u nedjelju, kada će biti najtopliji dan ovog razmjerno svježeg tjedna. Sljedeći će biti topliji, bez mraza. Barem nešto...'', najavio je Vakula.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremene kiše biti uglavnom u noći i petak ujutro, te ponovno poslijepodne, kada su mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren, većinom jugoistočni, uz koji će najniža jutarnja temperatura biti od 7 do 10 °C, a najviša poslijepodnevna 18 do 20 °C.

U središnjoj Hrvatskoj bit će niže temperature te će puhati i umjereni sjeveroistočnjak. Jutro ipak toplije, no povremeno bi mogla pasti i pokoja kapljica kiše, najobilnija u noći te prijepodne.

Prvi dio petka i u gorju i na sjevernom Jadranu bit će prilično kišovito, ponegdje i uz izraženije pljuskove s grmljavinom. Osim toga, puhat će jak, mjestimično i olujan istočnjak i bura, dok će na jugu Kvarnera puhati i jugo. Do poslijepodneva se očekuje mirnije vrijeme, u većini krajeva uz sunčana razdoblja. Temperatura uz more uglavnom od 11 do 16 °C, a u unutrašnjosti ujutro od 4 do 8 °C, poslijepodne 10 do 14 °C.

U Dalmaciji malo toplije, ali podjednako promjenjivo, uz češću kišu i grmljavinu u noći i prijepodne, kada će biti i vjetrovitije, uz uglavnom jako, mjestimice i olujno jugo, uz koje će more biti i jače valovito. U drugom dijelu dana mirnije i sunčanije.

Na krajnjem jugu Hrvatske vjerojatno najobilnijih pljuskova s grmljavinom bit će sredinom dana i poslijepodne, ponegdje još i navečer, kada će jugo oslabjeti. No do ranog poslijepodneva bit će većinom jako i olujno.

U subotu bi jugo na Jadranu trebao oslabjeti, pa opet pojačati u nedjelju, tijekom koje će također biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje su nestabilnosti moguće i u mirniji ponedjeljak.

I u većini unutrašnjosti nastavit će se promijenjivo vrijeme, ali u manjim količinama nego tijekom petka. Uz povremeno umjeren, uglavnom u gorju i jak jugozapadnjak, dnevna temperatura zraka bit će viša nego u dosadašnjem dijelu ovoga tjedna.

