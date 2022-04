Kakav tjedan: Na Sljemenu pao snijeg, idućih dana opet kiša i vjetar. Evo kada dolazi do razvedravanja

Ovih je proljetnih dana Hrvatsku zahvatilo znatno pogoršanje vremena s padom temperatura, a na Sljemenu se stvorio i snježni omotač.

Iako će srijeda biti relativno stabilna i sunčana, ponovno pogoršanje očekuje nas već sutra, prognoza je to Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda.

Tijekom današnjeg dana doći će do postupnog kidanja naoblake, a poneki pljusak očekuje se tek na sjevernom Jadranu. Vjetar na kopnu bit će uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati istočnjak i bura koji će do popodneva postupno oslabjeti. Pritom će najviša temperatura na kopnu biti do 14 stupnjeva, a na Jadranu do 18 Celzijevih stupnjeva.

Već tijekom četvrtka na kopnu će ponovno doći do postupnog porasta naoblake s jugozapada, dok će na Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno s kišom u drugom dijelu dana koja će se do petka proširiti i na sjever. Vjetar će će na kopnu biti uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati jugo koje će mjestimično biti i olujno.

Najniža temperatura ići će i do -2 Celzijevih stupnjeva - na Jadranu će najviša pak biti do 11 Celzijevih stupnjeva, dok će na kopnu biti nešto toplije pa će maksimalna temperatura biti oko 19 Celzijevih stupnjeva.

Nešto stabilnije vrijeme očekuje nas tek u subotu kada bi u popodnevnim satima moglo doći do razvedravanja, a temperatura će biti u blagom porastu.

