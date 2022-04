Poslastica za ljubitelje astronomije: Idućih dana očekuje nas parada planeta, ovo je najbolje vrijeme za gledanje

Ovoga tjedna sve ljubitelje astronomije očekuje 'nebeska poslastica', jer će Venera, Mars, Jupiter i Saturn formirati red koji će biti vidljiv i golim okom.

Stručnjaci napominju kako je najbolje vrijeme za gledanje između 5 i 6 sati ujutro idućih dana, u vrijeme kada se planeti izdignu iznad planeta, no neposredno prije nego što Sunce osvane, prenosi Daily Mail.

U zadnjem tjednu travnja pridružit će im se i Mjesec koji će se nalaziti odmah pokraj Saturna, a gledateljima neće trebati teleskopi jer će ovaj prizor biti vidljiv svima.

