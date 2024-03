VIDEO Što slijedi nakon Milanovićeve objave: Očekujemo da će Jandroković prisegnuti za predsjednika

Predsjednik Republike Zoran Milanović objavio je u petak da će umjesto predsjednika SDP-a Peđe Grbina biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade na parlamentarnim izborima koji su sazvani za 17. travnja. Šokantnu objavu predsjednika komentirat će politički analitičari Ankica Mamić i Tonči Tadić u studiju Večernjeg lista

Podsjećamo, predsjednik Zoran Milanović nenadano se pojavio u SDP tijekom konferencije za medije te je tada predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio kako on neće biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade, već Milanović. - Ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade, dopustite da pozdravim Zorana Milanovića, nositelja SDP-ove liste u 1. izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade, izjavio je Peđa Grbin. "U životima svakoga od nas postoji trenuci u kojima treba izaći iz zone komfora, treba prestati biti normalno i uobičajeno i taj je čas kucnuo na moja vrata nametom stanovitog Turudića", pojasnio je Milanović razloge svoje kandidature i dodao: "Došlo vrijeme da se konji sedlaju”.

- Hrvatska treba dobiti v.d.. predsjednika. To će biti predsjednik Sabora. Očekujemo da će Gordan Jandroković u najbržem roku prisegnuti za predsjednika. Ovo je izvanredni trenutak. Ovo je nezapamćeno. Nismo imali niti jednog predsjednika koji je dao ostavku. To je dobro za opoziciju jer je predsjednik svoju reputaciju i rejting dao u funkciju rušenja HDZ-a. No, Jandroković će biti taj koji će davati mandat većinskom pobjedniku izbora. Tu je olakšao posao HDZ - kazala je Ankica Mamić i navela kako mogu slobodno baciti sve rezultate anketa.

- Čim se pojavio na tiskovnoj, čak i da nije rekao, on je vezao svoju sudbinu na tu koaliciju. Sva njegova dosadašnja djelovanja koja su zvučala kao vođa oporbe, jer je to bio. Sad je jasno - naveo je Tadić.

Mamić smatra da je nužno da na ćelo oporbe stane osoba koja može spojiti i lijeve i desne. - Rekla bih ono što mu lijevi mediji predbacuju da je skrenuo na desno da on to koristi. Vidjet ćemo kako će Možemo na to reagirati. Jedini cilj te koalicije je maknuti HDZ s vlasti.

Tadić je postavio pitanje 'što ako Milanović ne prizna rezultate izbora', na što je Mamić napomenula kako ne može jer tad više neće biti predsjednik. Tadić je samo podsjetio kako nije ni Trump priznao rezultate izbora te je naveo kako se Milanović većim dijelom izbora ponašao kao 'balkanska verzija Trumpa'.

FOTO Pogledajte fotografije trenutka kada je Milanović potpuno šokirao zemlju

- Predsjednik daje ostavku pred Ustavnim sudom, onda oni odlučuje o v.d, a to je predsjednik Sabora. On je predsjednik Sabora sve dok se ne izabere novi predsjednik Sabora. Trebat će nakon toga provesti nove predsjedničke izbore. Nova Vlada će tada raspisati izbore. U svakom slučaju, ulazimo u jedan zanimljiv pravni vakuum u narednim mjesec dana. Milanović kao i Donald Trump funkcionira na polarizaciji - navela je Ankica Mamić i ustvrdila kako će sve ovo dovesti do daljnje polarizacije s obje strane političkog spektra.

Mamić misli da je Milanović tim potezom dao vjetar u leđa HDZ-ovom predsjedničkom kandidatu, jer su sve ankete pokazivale kako bi on mogao dobiti drugi mandat. - Mi počinjemo iz početka od ovog trenutka. Sve se promijenilo danas na hrvatskoj političkoj sceni.

- Premijer s ovime dobiva mobilizaciju svojeg biračkog tijela - smatra Tadić.

- Sve što smo gledali s laganim čuđenjem. Sad će izaći kako je Milanović funkcionirao kad je bio premijer jer su ljudi to zaboravili. Ulazimo u početak bitke između Plenkovića i Milanovića - navela je Mamić. Tadić je podsjetio da je Milanović slao specijalce u Vukovaru, svađe s Angelom Merkel oko Perkovića, te je dodao: 'Tudurić je bilo samo mobiliziranje političkog tijela '

- To će biti bitka svih bitaka, to je jedino što će imati pažnju svih građana. U trenutku kad Milanović da ostavku, mora se imenovati vd predsjednika. To se mora u narednih par dana riješiti - objasnila je Mamić. - Kroz mjesec dana znat ćemo da li ova cijela priča imala sretni kraj za jednu ili drugu stranu. Ono što će nas vječno kopkati što je potaknulo predsjednika na ovaj korak.

VIDEO: Zoran Milanović najavio da ide na parlamentarne izbore