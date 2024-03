Predsjednik Zoran Milanović potpuno je neočekivano objavio da će biti kandidat za premijera na parlamentarnim izborima koji se održavaju 17. travnja. Milanović će biti nositelj SDP-ove liste u I. izbornoj jedinici.

Milanović će morati podnijeti ostavku na mjesto predsjednika

Tijek događaja:

16:52 - U studiju N1 je nakon objave Milanovića gostovao i v.d. predsjednik SDP-a Zagreb Branko Kolarić koji je poručio kako 17. travnja žele pretvoriti u - praznik slobode.



- Dogovorili smo se da ćemo sve napraviti da bismo HDZ skinuli s vlasti. Milanović ima veliku potporu građana. Došle su mi poruke članova stranke koji su oduševljeni. Želimo da 17. travnja bude praznik slobode. Ja zadnjih dvije godine radim puno, gradska organizacija ima puno pozitivnih promjena. On može dati ostavku na mjesto predsjednika i doći na listu, svaki predsjednik to može. Sada će se i raspisati predsjednički izbori, naći ćemo mi kandidata. To su slatke brige. Ja ovo gledam kao političku zrelost, mislim da će ovaj kratki rok donijeti političku koheziju - komentirao je.

16:32 - Tomislav Krasnec Večernjakov novinar i analitičar: "Milanovićev životni i politički moto je: izađi i bori se! Ali ovime je izašao dosta izvan svega dosad viđenog i očekivanog u uređenoj demokraciji. Rizičan potez koji se može isplatiti, ali može biti i kontraproduktivan. Ide na sve ili ništa. Ovaj potez također pokazuje da jedino što Milanovića kao političku životinju zaista zanima je da ima još jednu borbu protiv svog starog rivala (još iz diplomatskih dana, ne samo političkih karijera) Andreja Plenkovića."

16:20 - Hrvatska treba dobiti V.D. predsjednika. To će biti predsjednik Sabora. Očekujemo da će Gordan Jandroković u najbržem roku prisegnuti za predsjednika. Ovo je izvanredni trenutak. Ovo je nezapamćeno. Nismo imali niti jednog predsjednika koji je dao ostavku. To je dobro za opoziciju jer je predsjednik svoju reputaciju i rejting dao u funkciju rušenja HDZ. No, Jandroković će biti taj koji će davati mandat većinskom pobjedniku izbora. Tu je olakšao posao HDZ - kazala je Ankica Mamić i navela kako mogu slobodno baciti sve rezultate anketa. Više ovdje.

16:10 - Peđa Grbin je ionako bio virtualni predsjednik SDP-a, pravi je bio na Pantovčaku. Sada se sve ovo događa. Tko će nositi liste? Je li on time posredno poručio da Peđa Grbin nije sposoban voditi oporbu? Što ako se odustane od ovoga? - komentirao je u studiju Večernjeg lista Tonči Tadić. Više OVDJE.

15:45 - Predsjednik Zoran Milanović pojavio se na konferenciji za medije Peđe Grbina koju je SDP najavio za 15.30 sati. Na iznenađenje svih, medijima se obratio samo predsjednik i rekao da okuplja stranke i izlazi na izbore. Više pročitajte ovdje.

