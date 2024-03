Analitičari Večernjeg lista o novoj bombi Milanovića: 'Ide li on u kamikaze akciju žrtvovanja?'

Predsjednik Zoran Milanović, nakon što je objavio kako na izbore idemo u srijedu 17. travnja, bacio je još jednu bombu - za vrijeme konferencije SDP-ovog Peđe Grbina došao je i objavio da s njima ide na parlamentarne izbore. Naknadno se doznalo neslužbeno kako će biti nositelj liste u I. izbornoj jedinici te da će dati ostavku na mjestu predsjednika. Da se radi o situaciji bez presedana komentirali su i analitičari Večernjeg lista kojima je vijest stigla usred emitiranja prve emisije. Ankica Mamić i Tonči Tadić, zajedno s novinarkom Petrom Maretić Žonjom, ostali su u šoku.

- Ne razumijem kako. Daje ostavku? - pitala je Ankica Mamić u studiju Večernjeg lista pa dodala: ''Time se potvrđuje kako Peđa Grbin nikada nije bio lider. Ovo je game-changer. Sve kućice moramo ponovno sagraditi. Ovo je jedna vrsta izvanrednog stanja, dosada nismo imali predsjednika koji je dao ostavku. Situacija je stvarno izvanredna, nesretni Most je u 16 sati htio objaviti kandidata za premijera. Treba vidjeti što će reći ured predsjednika, ovo je stvarno jedna potpuno neočekivana situacija''.

- Peđa Grbin je ionako bio virtualni predsjednik SDP-a, pravi je bio na Pantovčaku. Sada se sve ovo događa. Tko će nositi liste? Je li on time posredno poručio da Peđa Grbin nije sposoban voditi oporbu? Što ako se odustane od ovoga? - nadovezao se Tonči Tadić.

No, Petra ih je pitala što bi se moglo dogoditi ako Milanović i uspije okupiti oporbu.

- Treba stati na loptu, pogledati koji su to novi momenti. Vidjeli smo da si je desnica predbacivala da će radije podržati SDP nego HDZ... Ne znam može li on biti osoba staviti cijelu oporbu na jedno - komentirala je Mamić.

- Ja bih postavio stvar na još jedan interesantniji način. Od ovog trenutka velikim lancima morate čvrsto povezati lancima Milanovića i oporbu. U trenutku kada oporbena koalicija ne uspije, ako ne uspiju, on mora ići u političku mirovinu - komentirao je Tadić.

Ovo je na sve ili ništa, ustvrdila je Petra pred analitičarima.

- Drugo, ako ta ekipa uspije s toliko različitim programima - imate Katarinu Peović do Suverenista, od Sačića do Čačića, uspije, to će biti takav Monty Piton da ozbiljno razmišljam da bi se trebaju vratiti u Sabor jer to će biti cirkus koji rijetko viđamo - komentirao je Tadić.

- Ja ne vidim što predsjednik ovime dobiva, osim što u pitanje dovodi svoj sljedeći mandat. Vidim što oporba dobiva, a to je relevantnog lidera, a to je centar i lijevo. Što on? Ja to ne vidim - dodala je Ankica Mamić, s čime se složio i Tadić.

- Da će nešto dobro imati od ovoga, apsolutno neće, osim ako ide u neku kamikaze akciju žrtvovanja ne znam ni sam čega - dodao je.