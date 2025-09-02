Naši Portali
UŽIVO Pogledajte besposadne letjelice: Počelo je predstavljanje Bayraktara

Autori: Dora Taslak, Anđela Bučić
02.09.2025.
u 11:48

Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a potpisan je 21. studenog 2024. godine

Besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar TB2 predstavlja se danas u Vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu. Kako je ranije najavilo Ministarstvo obrane (MORH), predstavljanju će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Podsjetimo, 11. kolovoza započelo je testiranje besposadnih zrakoplovnih sustava Bayraktar TB2, novih sredstava Oružanih snaga RH i njihove kompletne opreme. Testiranje su provodili predstavnici tvrtke Baykar, s pripadnicima Oružanih snaga RH. Kako je tada naveo MORH, obuka pripadnika Oružanih snaga RH provedena je u Centru za obuku Baykar u Turskoj gdje su hrvatski piloti, operateri sustava i tehničari stekli potrebna znanja i vještine za upravljanje ovim naprednim vojnim sustavima.

Testiranje se provodilo na šest Bayraktara TB2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen javnosti na svečanom vojnom mimohodu.

"Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica. Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a potpisan je 21. studenog 2024. godine u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te izvršni direktor turske tvrtke Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş., Haluk Bayraktar", istaknuo je MORH.

Osim šest naoružanih besposadnih letjelica, pojasnilo je Ministarstvo, paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.
