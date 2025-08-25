VIDEO Heroji u akciji: Pogledajte kako izgleda gašenje požara iz perspektive pilota

MORH je objavio impresivan video snimljen iz perspektive pilota kanadera i Air Tractora koji su sudjelovali u gašenju požara diljem Hrvatske. Pripadnici zračnih snaga od 16. lipnja do 25. kolovoza 2025. godine gasili su ukupno 69 požara, pokazujući hrabrost i profesionalnost u svakom zadatku.

"Tijekom ljetnih mjeseci, pripadnici Protupožarnih namjenski organiziranih snaga aktivno su angažirani na gašenju požara diljem Jadranske obale, štiteći ljude, prirodu i imovinu u najizazovnijem dijelu godine. Kroz navedeno razdoblje, zračne snage dosljedno pokazuju visoku razinu stručnosti, izuzetnu brzinu reakcije i stalnu spremnost, što je presudno u učinkovitoj borbi protiv požara rekli su iz MORH-a.

Od početka druge faze protupožarne sezone, koja traje od 16. lipnja do 25. kolovoza 2025. godine, zračne snage intervenirale su na ukupno 69 požarišta. Najviše intervencija zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (23), zatim u Zadarskoj (19), Šibensko-kninskoj (17), Dubrovačko-neretvanskoj (6), Istarskoj (3) te Ličko-senjskoj županiji, gdje je zabilježena jedna intervencija.

Uz gašenje požara, zračne snage provele su i 52 protupožarna izviđanja duž hrvatske obale, s ciljem pravovremenog uočavanja potencijalno opasnih situacija i sprječavanja širenja požara.

"Ukupno je tijekom intervencija i izviđanja izvršeno 2.973 letova, pri čemu je ostvareno više od 525 sati naleta. U tim operacijama izbačeno je 14.280 tona vode, a potrošeno 12.876 litara pjenila, što govori o razmjerima angažmana i težini intervencija koje su bile potrebne", kažu iz MORH-a.

Hrvatske protupožarne zračne snage dale su i značajan međunarodni doprinos tijekom 2025. godine, sudjelujući u osam intervencija u inozemstvu – u Izraelu, Albaniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Darko Kučej, istaknuo je da piloti i tehničari rade u iznimno zahtjevnim uvjetima te naglasio kako su ove sezone ostvarili više od 500 sati naleta, čime potvrđuju svoju predanost i visoku razinu profesionalnosti.