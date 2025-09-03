Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UDARI NA ZAPADNU UKRAJINU

Uzbuna u Poljskoj zbog ruskih napada u blizini granice: Digli borbene zrakoplove

NATO's media day for Ramstein Flag 25 (RAFL25) at Leeuwarden Air Base
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Ivo Lučić/Hina
03.09.2025.
u 06:52

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Moskva očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine, ali da se moraju prepoznati "nove teritorijalne realnosti" i formirati novi sustavi sigurnosnih jamstava.

Poljski i saveznički zrakoplovi aktivirani su u srijedu kako bi osigurali poljski zračni prostor nakon što je Rusija pokrenula zračne napade usmjerene na zapadnu Ukrajinu, blizu granice s Poljskom, priopćilo je operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga. "Ruska Federacija ponovno izvodi napade na ciljeve koji se nalaze na teritoriju Ukrajine“, priopćilo je operativno zapovjedništvo u objavi na X.

"Kako bi se osigurala sigurnost poljskog zračnog prostora... Poljski i saveznički zrakoplovi intenzivno djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dosegli najviše stanje pripravnosti" U 01:40 GMT, cijela Ukrajina bila je pod upozorenjem na zračni napad zbog ruskih raketnih napade i napade dronovima.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Moskva očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine, ali da se moraju prepoznati "nove teritorijalne realnosti" i formirati novi sustavi sigurnosnih jamstava. „Da bi mir bio održiv, nove teritorijalne realnosti... moraju se prepoznati i formalizirati u međunarodnopravnom smislu“, rekao je Lavrov u intervjuu za indonezijske novine Kompas.

Neizravno se referirajući na kontinuirano protivljenje Moskve pridruživanju Ukrajine NATO-u, Lavrov je rekao da „Ukrajini treba jamčiti neutralan, nesvrstan i nenuklearni status.“ Ukrajina kaže da nije na Rusiji da odlučuje čemu se Kijev može ili ne može pridružiti, dok NATO kaže da Rusija ne može imati pravo veta na članstvo u savezu koji je osnovan 1949. kako bi se suprotstavio prijetnji Sovjetskog Saveza. Lavrov je rekao da su šefovi ruske i ukrajinske delegacije bili u izravnom kontaktu i da očekuje da će se pregovori nastaviti.

Ključne riječi
Rusija Poljska rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još