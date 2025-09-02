Karta u uredu ruskog Glavnog stožera otkriva stvarne apetite Kremlja

Karta prikazana u videu ruskog načelnika Glavnog stožera Valerija Gerasimova moguće pokazuje kako ruska vlada nema ozbiljne planove za prekid vatre u Ukrajini. Na karti, koja prikazuje dijelove Rusije, Ukrajine i Moldavije, Rusi su povukli crtu kroz južnu Ukrajinu do Moldavije i granice s Rumunjskom, sve do Dunava.
Strateški ciljevi
Snažno nevrijeme u Pojezerju
FOTO Štete od nevremena na jugu Hrvatske još se zbrajaju: Vinogradi i voćnjaci potpuno potopljeni
BIVŠA MINISTRICA
FOTO Koliko je politički pad Gabrijele Žalac utjecao na nju? Evo kako se mijenjala kroz godine
Video sadržaj
20
NIJE OČEKIVAO
Premijeru Plenkoviću pokazali smo ovaj stari dokument, iznenadio se: 'Pa od koga ste to dobili?'
BEZ MUKE I ČEKANJA
Ne trebate majstora za svaku sitnicu: Evo kako sami riješiti poslove i pritom uštedjeti stotine eura
Apsolutni favoriti
McDonald 20:12 02.09.2025. I ta ce crta zavrsiti kao sto je komsijama zavrsila njihova "Virovitica - Karlovac - Karlobag"... 🤣🤣