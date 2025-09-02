Naši Portali
PRAVI PUTINOV CILJ

Karta u uredu ruskog Glavnog stožera otkriva stvarne apetite Kremlja

Autor
Danijel Prerad
02.09.2025.
u 19:46

Osvajanjem ovih područja, Rusija bi dobila kontrolu nad ukrajinskom crnomorskom obalom, glavnim prometnim čvorištima i industrijskim centrima

Karta prikazana u videu ruskog načelnika Glavnog stožera Valerija Gerasimova moguće pokazuje kako ruska vlada nema ozbiljne planove za prekid vatre u Ukrajini. Na karti, koja prikazuje dijelove Rusije, Ukrajine i Moldavije, Rusi su povukli crtu kroz južnu Ukrajinu do Moldavije i granice s Rumunjskom, sve do Dunava.

Strateški ciljevi

Ključne riječi
Volodimir Zelenski rat u Ukrajini Rusija Vladimir Putin

Avatar McDonald
McDonald
20:14 02.09.2025.

McDonald 20:12 02.09.2025. I ta ce crta zavrsiti kao sto je komsijama zavrsila njihova "Virovitica - Karlovac - Karlobag"... 🤣🤣

AS
Asirijac
20:29 02.09.2025.

To je germanska zona uticaja, cak i nad rusima u Donbasu? Malo, malo sutra.

LU
Luxer
19:49 02.09.2025.

Postoje sličnosti sa istočnim susjedima što se tiče crtanja karti.

