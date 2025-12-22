Uoči pete obljetnice potresa: Plenković obilazi obnovljene objekte i gradilišta

Premijer Andrej Plenković obići će obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U Ulici hrvatskog narodnog preporoda gradi se kompleks od pet višestambenih zgrada s ukupno 144 stambene jedinice, čija vrijednost prelazi 20,3 milijuna eura. Riječ je o zgradama koje će trajno ostati simbol obnove grada Siska. Naime, postojeće su zgrade nakon potresa izgubile mehaničku otpornost i stabilnost te su morale biti uklonjene, a na njihovu se mjestu danas grade zamjenske zgrade u skladu s važećim propisima i suvremenim standardima gradnje. Ovi projekti zasigurno će trajno promijeniti i unaprijediti vizuru tog dijela grada. Dinamika izvođenja radova odvija se zadovoljavajućim tempom, a useljenje stanara očekuje se početkom veljače.

Ukupno gledajući javnu i privatnu imovinu, obnova je završila na 14.254 lokacije te je u različitim fazama obnove u ovom trenutku aktivno 1.966 lokacija. Većina se, dakako, odnosi na lakša oštećenja, tj. Nekonstrukcijsku obnovu. Takvih je i najviše objekata.

No, do danas je i više od 550 završenih konstrukcijskih obnova te dodatnih 900 takvih lokacija u različitim fazama provedbe, što ukazuje i da je ovaj dio obnove ušao u stabilniju i bržu dinamiku. Do sada je izgrađeno 494 zamjenskih obiteljskih kuća, dok su radovi u tijeku na njih 207.

Ukupno je za obnovu utrošeno 4,23 milijardi eura, od čega 2,46 milijarde eura za zagrebački potres te 1,77 milijarde eura za petrinjski potres. Dodatno, u državnom proračunu za 2026. godinu za nastavak obnove osigurano je još 1,02 milijarde eura. Cjelokupna obnova trebala završiti do 2030. godine, dok bi do sredine 2027. trebale biti izgrađene sve zamjenske kuće.

Tijekom provedbe postupaka obnove Ministarstvo je zaprimilo relativno mali broj prigovora vlasnika u odnosu na ukupan broj obnovljenih objekata. Prigovori zaprimljeni tijekom izvođenja radova, kada su opravdani, rješavaju se prioritetno i otklanjaju već u fazi same izvedbe. Prigovori podneseni nakon završetka obnove također se rješavaju žurno, uz uključivanje svih nadležnih sudionika u procesu obnove. U slučajevima utemeljenih prigovora, izvođači su obvezni otkloniti uočene nedostatke, pri čemu se aktiviraju i jamstva za otklanjanje nedostataka. Za manji broj lokacija dodatno su pokrenuti postupci pred drugim nadležnim tijelima, a ti su postupci trenutačno u tijeku.