Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
SISAK, GLINA I PETRINJA

Uoči pete obljetnice potresa: Plenković obilazi obnovljene objekte i gradilišta

Foto: Danijel Prerad
1/4
Autor
Danijel Prerad
22.12.2025.
u 08:16

Ukupno gledajući javnu i privatnu imovinu, obnova je završila na 14.254 lokacije te je u različitim fazama obnove u ovom trenutku aktivno 1.966 lokacija.

Premijer Andrej Plenković obići će obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

U Ulici hrvatskog narodnog preporoda gradi se kompleks od pet višestambenih zgrada s ukupno 144 stambene jedinice, čija vrijednost prelazi 20,3 milijuna eura. Riječ je o zgradama koje će trajno ostati simbol obnove grada Siska. Naime, postojeće su zgrade nakon potresa izgubile mehaničku otpornost i stabilnost te su morale biti uklonjene, a na njihovu se mjestu danas grade zamjenske zgrade u skladu s važećim propisima i suvremenim standardima gradnje. Ovi projekti zasigurno će trajno promijeniti i unaprijediti vizuru tog dijela grada. Dinamika izvođenja radova odvija se zadovoljavajućim tempom, a useljenje stanara očekuje se početkom veljače.

Ukupno gledajući javnu i privatnu imovinu, obnova je završila na 14.254 lokacije te je u različitim fazama obnove u ovom trenutku aktivno 1.966 lokacija. Većina se, dakako, odnosi na lakša oštećenja, tj. Nekonstrukcijsku obnovu. Takvih je i najviše objekata.

No, do danas je i više od 550 završenih konstrukcijskih obnova te dodatnih 900 takvih lokacija u različitim fazama provedbe, što ukazuje i da je ovaj dio obnove ušao u stabilniju i bržu dinamiku. Do sada je izgrađeno 494 zamjenskih obiteljskih kuća, dok su radovi u tijeku na njih 207. 

Ukupno je za obnovu utrošeno 4,23 milijardi eura, od čega 2,46 milijarde eura za zagrebački potres te 1,77 milijarde eura za petrinjski potres. Dodatno, u državnom proračunu za 2026. godinu za nastavak obnove osigurano je još 1,02 milijarde eura. Cjelokupna obnova trebala završiti do 2030. godine, dok bi do sredine  2027. trebale biti izgrađene sve zamjenske kuće.

Tijekom provedbe postupaka obnove Ministarstvo je zaprimilo relativno mali broj prigovora vlasnika u odnosu na ukupan broj obnovljenih objekata. Prigovori zaprimljeni tijekom izvođenja radova, kada su opravdani, rješavaju se prioritetno i otklanjaju već u fazi same izvedbe. Prigovori podneseni nakon završetka obnove također se rješavaju žurno, uz uključivanje svih nadležnih sudionika u procesu obnove. U slučajevima utemeljenih prigovora, izvođači su obvezni otkloniti uočene nedostatke, pri čemu se aktiviraju i jamstva za otklanjanje nedostataka. Za manji broj lokacija dodatno su pokrenuti postupci pred drugim nadležnim tijelima, a ti su postupci trenutačno u tijeku. 

Ključne riječi
obnova od potresa potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!