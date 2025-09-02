VIDEO Vučić se sastao s Putinom, krenuo pričat na ruskom pa se požalio: 'Srbija se nalazi u teškoj situaciji'

Srpski predsjednik Aleksandra Vučića danas je započeo svoj višednevni posjet Kini, gdje će na poziv predsjednika Kine Xija Jinpinga prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Odmah prilikom dolaska u Peking održao je susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Obojica su iskoristila priliku da naglase bliske odnose Moskve i Beograda, pri čemu je Putin istaknuo da Rusija poštuje neovisnu politiku Srbije, dok je Vučić ponovio kako je za Srbiju ključno daljnje jačanje suradnje, osobito u energetskom sektoru.

Vučić je, obraćajući se na ruskom jeziku, zahvalio Putinu na srdačnom prijemu tijekom posjeta Moskvi 9. svibnja. Naglasio je kako je energetska stabilnost jedan od prioriteta Srbije te da je plin u tome posebno važan. Dodao je da će budući naftovod s Mađarskom otvoriti prostor za još veću razinu suradnje te je poručio da su ruske kompanije dobrodošle u infrastrukturne projekte u Srbiji piše Nova.rs.

Vucic spoke in Russian during his meeting with Putin in Beijing.



He boasted that Serbia is "the only country in Europe that hasn’t imposed any sanctions on the Russian Federation."



Ahead of his previous meeting with Putin, the EU had stated that it "will not be taken lightly."… pic.twitter.com/0a8fx99jO5 — Admirim (@admirim) September 2, 2025

Predsjednik Srbije zahvalio je i na ruskoj podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta, naglasivši prijateljski odnos Moskve prema srpskom narodu. Pritom je podsjetio kako je Srbija od početka ukrajinske krize izložena ozbiljnim pritiscima, no unatoč tome ostala je pri odluci da ne uvodi sankcije Rusiji. - Srbija se nalazi u teškoj situaciji. Od početka ukrajinske krize pod pritiskom smo, ali smo ostali dosljedni i zadržali naš stav prema Ruskoj Federaciji. Nastavit ćemo se boriti za neovisnost Srbije i ostati jedina europska zemlja koja nije uvela nikakve sankcije - rekao je Vučić, prenosi Blic.

Prema pisanju ruskih medija, Vučić je tom prilikom izrazio želju da čuje Putinove savjete o daljnjem razvoju odnosa. Na kraju razgovora, Vučić je još jednom naglasio kako vjeruje da će odnosi dviju država ostati stabilni i na najvišoj razini: - Siguran sam da možemo dodatno učvrstiti naše odnose. Hvala vam na toplom prijemu -zaključio je predsjednik Srbije. Vučić će sutra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u utorak da je izjava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je Srbija na rubu građanskog rata zlonamjerna i da se to neće dogoditi, nego da će Srbija nastaviti brzo rasti i biti sve uspješnija, prenio je Tanjug. "To su zlonamjerne i namjerno smišljene izjave da bi urušilo imidž Srbije u svijetu", rekao je.

"Čudi me da to neki naši ljudi, jer ja uvijek pozivam na jedinstvo i zajedništvo naših građana, čudi me da neki naši građani to ne vide i ne razumiju." "A moj odgovor stane u jednu rečenicu: 'Što je babi milo, to joj se i snilo'", rekao je Vučić na konferenciji za medije u Pekingu nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vučić je poručio da nikakvog građanskog rata u Srbiji neće biti i da će zemlja nastaviti putem napretka unatoč tome što Hrvatska želi da se Srbija vrati u prošlost. "Srbija će nastaviti rasti velikom brzinom i biti sve uspješnija, usprkos golemim naporima i službenim, a posebno neslužbenim, Republike Hrvatske, da Srbija ne samo da ne napreduje, već da bude vraćena u daleku prošlost, kada su se neki naši predsjednici njima dodvoravali, ispričavali se zbog toga što su nam protjerivali ljude, i da se, naravno, vrati u lošu ekonomsku prošlost, kakvu smo proživljavali od 2000. do 2012. godine", rekao je Vučić.

Ipak, bez obzira na sve "pokvarene komentare", Srbija će "nastaviti pružati ruku" Hrvatskoj, napomenuo je. "Nikada im ništa slično nećemo poželjeti", naglasio je Vučić.