Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter

Kad je u studenom 2020. godine na tadašnjem Twitteru objavio da je “Hrvatska propali projekt”, te da je “i sama zamisao bila retardirana i nakaradna”, sveučilišni profesor Dejan Jović pokazao je ne samo da ima problema s razlikovanjem znanstvenog diskursa od političke pogrde nego je i javno kompromitirao svoj akademski habitus. Takva izjava, naime, svojstvena je vulgarnom političkom agitatoru, a ne politologu s titulom doktora znanosti. Unatoč tomu, zagrebački Fakultet političkih znanosti (FPZG), na kojemu Jović prima plaću redovitog profesora u trajnom zvanju, nije se oglašavao. Smatrajući valjda da ne narušava ugled fakulteta, nije bilo ni formalne ograde od te izjave, a kamoli rasprave o eventualnim sankcijama.