Kako je Fakultet političkih znanosti postao lijevi politički akter

Kad je u studenom 2020. godine na tadašnjem Twitteru objavio da je “Hrvatska propali projekt”, te da je “i sama zamisao bila retardirana i nakaradna”, sveučilišni profesor Dejan Jović pokazao je ne samo da ima problema s razlikovanjem znanstvenog diskursa od političke pogrde nego je i javno kompromitirao svoj akademski habitus. Takva izjava, naime, svojstvena je vulgarnom političkom agitatoru, a ne politologu s titulom doktora znanosti. Unatoč tomu, zagrebački Fakultet političkih znanosti (FPZG), na kojemu Jović prima plaću redovitog profesora u trajnom zvanju, nije se oglašavao. Smatrajući valjda da ne narušava ugled fakulteta, nije bilo ni formalne ograde od te izjave, a kamoli rasprave o eventualnim sankcijama.
GEOTERMALNI PARK WELLOVAR
FOTO Spektakularne nove hrvatske toplice pri samom kraju: Naziru se bazeni, po ovome će biti posebne
PROŠETALA CENTROM ZAGREBA
FOTO Naša porno glumica je zapravo milijunašica! Pobijedila je u prvenstvu seksa, evo kako danas izgleda
POZIRALA S NAŠIM HOKEJAŠEM
Usput, Dejan Jovic u svojoj knjigi pise da je 4nistvo = antifasizam. A ima tu jos dosta neo4nickih i hrvatomrziteljskih teorija. Zbog toga se niti jedan ljevicar nije pobunio. A zasto bi? Ne govori nista kontra memoranduma koje zacrtane puteve mnogi od nasih antifa slijepo prate. Jer su nesposobni se informirati, propitati i analizirati van lijevih i beogradskih dogmi. Takva nam je danasnjica. Ovdje na foumu gdje je ljevim jugosima i njihovim 4nicima sve dozvoljeno i koji svojim uvredljivim komentarima provociraju isto tako grube odgovore, koji se onda promptno kaznjavaju ako je Hrvat domoljub u pitanju. Na TVu isto tako. Predstavljaju nam se dojucerasnji a u stvari i danasnji velikosrbi kao moralne institucije. Dok se gleda sto vise hrvatskih simbola prohlasiti u5taskim. Zjevanje 4nickih pjesama je ljevici ok. I oni svi staju obraniti poglavare 4nicke ideologije dok oni novinari koji se usude na to upozoriti bivaju kaznjeni. Hrvatima se u daleko bezazlenijim situacijama gleda nametnuti neki fasizam kao da su Hrvati prepotentno napadali svoje susjede i masovno ubijali gdje su god stigli.