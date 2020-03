'Uvjeren sam u Plenkovićevu pobjedu. U suprotnom, desna vlada ne bi imala moju potporu'

Nedavno saborsko glasovanje o popisu stanovništva pokazalo je koliko je krhka parlamentarna većina Andreja Plenkovića. Može li se ovakva parlamentarna većina održati do jesenskih izbora u studiju Večernjeg lista, razgovarali smo s potpredsjednikom Sabora i zastupnikom talijanske nacionalne manjine Furiom Radinom.

Što je bilo prijeporno u Zakonu o popisu stanovništva da su manjine odlučile opstruirati forum?

– Došlo je do nesporazuma jer su ta dva amandmana bila benigna, a negdje je to opstruirano pa su se uključili mediji koji nemaju interes da spuste loptu na zemlju. Nema velike razlike u tome ima li ili nema tih dvaju amandmana. Jedan amandman predložio je zastupnik Bilek, prema kojem građani imaju mogućnost upisati dva materinska jezika zato što je tako u Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj i to funkcionira. I to, ako si rođen te živiš u rubnom dijelu zemlje uz granicu, kao recimo u Istri, uopće nije čudno. Zato i imamo 25 tisuća ljudi koji se deklariraju kao Istrijani – kazao je Radin te dodao:

– Drugi je amandman da bude određena kvota popisivača pripadnika nacionalnih manjina. Jer nerijetko se događa da popisivači ne znaju jezik neke manjine i onda nastaju teškoće. Bitno je stvoriti atmosferu koja je više prijateljska.

Što ako ne budete zadovoljni podzakonskim aktom?

– Pustili smo to na povjerenje. No, ne očekujemo ništa. Smatram da ova koalicija može funkcionirati unatoč usponima i padovima. Jer napravljen je korak prema centru, ovo je Vlada desnog centra s težnjom prema centru – kaže Radin.

Komentirao je i unutarstranačke izbore u HDZ-u.

– Ne vjerujem da će Andrej Plenković izgubiti ove izbore. Tako da gledam pozitivno i da ćemo završiti ovaj mandat. Neće se dogoditi ništa što bi poremetilo koaliciju. Bilo bi paradoksalno da ispadne suprotno.

Stoji li teza Plenkovićevih oponenata da bi se koalicija u ovom sastavu mogla održati i da Plenković ne pobijedi.

– Ne želim se miješati u HDZ-ove stvari. No, jedna desna vlada sigurno ne bi imala moju potporu. Kao što nije imala ni vlada devedesetih godina, ni ona Oreškovića i Karamarka. Tada sam bio u oporbi. Vlada desnog ili lijevog centra druga je stvar – naglasio je.

Šaljivo je komentirao i nadolazeće jesenske parlamentarne izbore.

– Kako životinje polude u vrijeme rasploda, tako političari polude kad su izbori. Sljedeći izbori velika su zagonetka. Moguće je da se i ponove izbori, a velika koalicija bila bi velika eutanazija za HDZ i SDP – rekao je Furio Radin.

Cijeli razgovor s potpredsjednikom Sabora i zastupnikom talijanske nacionalne manjine Furiom Radinom pogledajte u videu.