Usred dana ju prebio u centru Zagreba, a nedavno je pušten iz zatvora

Prije mjesec i pol jedna žena je prelazila ulicu u centru Zagreba. Muškarac koji je vozio nije htio usporiti pa je žena počela vikati kako to vozi. Muškarac je na to izišao iz vozila i počeo udarati ženu, pišu vijesti.hr.

Žena iz straha ne želi otkriti identitet, ali je morala ispričati za medije što joj se dogodilo jer se slučaj ni do danas nije razriješio.

- On je naglo skrenuo u ovu malu uličicu. Odavde je skrenuo tu bez žmigavca, bez ičega, samo je onako kao naglo i ja sam išla s ove strane hodala uz ovako mali ovaj prostor i samo sam mu doviknula da šta radi kako vozi -

Muškarac je na takve povike izašao iz auta

- Ovdje je da izašao iz auta, tu sam ja stajala pitala sam ga jesi primijetio da si me zamalo zgazio on je krenuo prema meni i prijetio mi šamarom, te je došao do mene i počeo me ono pleskati. Ja sam zamahnula s vrećicom iz dućana na njega, on je uzeo nju i potrgao i kako je potrgao tako je i on pao, ustao opet i nastavio me dalje udarati. Bila u polunokautu samo sam čula druge ljude kako viču upomoć, kako možeš tući ženu i tako neke stvari više sam izgubila kontrolu nad sobom - rekla je žrtva za vijesti.hr.

U svoj brzini uspjela je uslikati registracijsku tablicu automobila i ubrzo pozvati policiju.

No policija je isprva slučaj vodila kao prekršaj da bi tek nedavno shvatila da se radi o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja. Napadač je prije više od tjedan dana smješten u istražni zatvor na mjesec dana.

Tu apsurd ne prestaje

- Na licu mjesta sam ih molila da zaštite moje podatke - govori žrtva.

No nakon što je nasilnik ispitan pred državnim odvjetništvom dobio je pravo uvida u spis na kojem se može pojaviti ime i prezime tužene strane. U međuvremenu optuženik je pušten iz zatvora i to sa svim podacima žrtve.

