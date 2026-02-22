Naši Portali
'NEKONTROLIRANO SE NASTAVIO KRETATI'

Pijani policajac izazvao prometnu nesreću kod Barilovića

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Marin Bakić/Hina
22.02.2026.
u 21:12

Iz Policijske uprave karlovačke izvijestili su da se prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila na županijskoj cesti kada je policijski službenik upravljao automobilom karlovačkih oznaka

Protiv policajca koji je van dužnosti u subotu u 15,50 sati u Belajskim Poljicama kod Barilovića izazvao prometnu nesreću s 2,03 promila alkohola u organizmu načelnik Policijske uprave karlovačke Darko Car će podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, priopćeno je.

Iz Policijske uprave karlovačke izvijestili su da se prometna nesreća s materijalnom štetom dogodila na županijskoj cesti kada je policijski službenik upravljao automobilom karlovačkih oznaka i zbog prebrze vožnje u zavoju na nizbrdici sletio u kanal oborinskih voda i naletio na betonsku cijev, da bi se potom nekontrolirano nastavio kretati kroz dvorište 74-godišnjakinje i tamo udario u metalno kamionsko postolje.

Alkotestiran je i do otrežnjenja je smješten u posebne prostore policije te će biti kažnjen sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, stoji u priopćenju. Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka će biti pokrenut zbog teže povrede službene dužnosti sukladno Zakonu o policiji.
Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice

Slaven Branislav Babic/PIXSELL
