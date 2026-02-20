Doznajemo koliko će mirovine rasti u travnju, a stiže i razlika za siječanj i veljaču

Podaci pokazuju da su prosječne bruto plaće u drugom dijelu 2025. godine povećane za 2,8 posto u odnosu na prvu polovicu godine, a kako je u tom razdoblju inflacija iznosila dva posto, poznati su i svi parametri na temelju kojih se usklađuju mirovine. U travnju bi tako mirovine trebale porasti za 2,68 posto i donijeti oko 18 eura više na prosječnu starosnu mirovinu od 680 eura.

Prošle je godine travanjsko usklađivanje mirovina iznosilo 3,03 posto, dok je ono u rujnu bilo 6,48 posto. Drugo je usklađivanje u pravilu jače jer na početku kalendarske godine raste minimalna plaća, a određeni utjecaj na prosječna primanja imaju i povišice u privatnom sektoru. Rast usklađenja, jednako kao i rast prosječne plaće, uglavnom je poticao javni sektor.

U travnju će umirovljenici dobiti i razliku za siječanj i veljaču. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje još se nije izjasnio kada će točno započeti isplate nepenaliziranih mirovina za prijevremeno umirovljene osobe starije od 70 godina, a Vlada mu je ostavila rok od tri mjeseca za prilagodbu. Povećanje invalidskih mirovina za oko 220 tisuća korisnika isplaćeno je u veljači.

Prosječna neto plaća zaposlenih za mjesec prosinac nije se probila iznad 1.500 eura te je ostala na 1.494 eura neto. Prosinac je donio lagani pad neto primanja od 0,3 posto u odnosu na studeni, a u tom se mjesecu godišnja stopa rasta plaća spustila ispod 10 posto (9,8%).

Usporeni rast plaća očekuje se i u ovoj godini, na otprilike sedam posto godišnje u odnosu na dosegnute razine. To znači da će se postupno smanjivati i budući iznosi usklađivanja mirovina.