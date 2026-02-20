Naši Portali
USKLAĐIVANJE

Doznajemo koliko će mirovine rasti u travnju, a stiže i razlika za siječanj i veljaču

Autor
Ljubica Gatarić
20.02.2026.
u 11:34

U travnju će umirovljenici dobiti i razliku za siječanj i veljaču

Podaci pokazuju da su prosječne bruto plaće u drugom dijelu 2025. godine povećane za 2,8 posto u odnosu na prvu polovicu godine, a kako je u tom razdoblju inflacija iznosila dva posto, poznati su i svi parametri na temelju kojih se usklađuju mirovine. U travnju bi tako mirovine trebale porasti za 2,68 posto i donijeti oko 18 eura više na prosječnu starosnu mirovinu od 680 eura.

Prošle je godine travanjsko usklađivanje mirovina iznosilo 3,03 posto, dok je ono u rujnu bilo 6,48 posto. Drugo je usklađivanje u pravilu jače jer na početku kalendarske godine raste minimalna plaća, a određeni utjecaj na prosječna primanja imaju i povišice u privatnom sektoru. Rast usklađenja, jednako kao i rast prosječne plaće, uglavnom je poticao javni sektor.

U travnju će umirovljenici dobiti i razliku za siječanj i veljaču. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje još se nije izjasnio kada će točno započeti isplate nepenaliziranih mirovina za prijevremeno umirovljene osobe starije od 70 godina, a Vlada mu je ostavila rok od tri mjeseca za prilagodbu. Povećanje invalidskih mirovina za oko 220 tisuća korisnika isplaćeno je u veljači.

Prosječna neto plaća zaposlenih za mjesec prosinac nije se probila iznad 1.500 eura te je ostala na 1.494 eura neto. Prosinac je donio lagani pad neto primanja od 0,3 posto u odnosu na studeni, a u tom se mjesecu godišnja stopa rasta plaća spustila ispod 10 posto (9,8%).

Usporeni rast plaća očekuje se i u ovoj godini, na otprilike sedam posto godišnje u odnosu na dosegnute razine. To znači da će se postupno smanjivati i budući iznosi usklađivanja mirovina.

Ključne riječi
mirovine usklađivanje mirovina

Avatar Hazl113
Hazl113
12:35 20.02.2026.

Penalizirane mirovine kao i porez na radničke mirovine su najveća pljačka umirovljenicima. Panalizira se nešto zasluženo, a lupa porez na već oporezivanu plaću tokom radnog vijeka. Pod hitno ukinuti penalizaciju, a porez ostaviti svima koji imaju zaštićene i nezaslužene mirovine.

TI
tico123
14:04 20.02.2026.

gledajući političare koji n iš ne zarađuju već troše ovo je sramotno za one koji su radili i još uvijek moraju raditi da bi oni više uživali na žalost ne možemo svi biti kao ovi ili oni koji rade jezikom a ne rukama

Avatar kozorog
kozorog
12:02 20.02.2026.

odmah idu cijene gore, jer penzići imaju više novca. plenki povećao plaće javnom sektoru, pa zbog toga imamo poskupljenja. samo naprijed, ne proizvodimo ništa, bajku turizma koristimo kao pokriće, a realnost je da velik dio novca iz turizma ostaje na privatnim računima, jer se ne plaća porez na te prihode, one smiješne paušale, to je pljuska običnom radniku, obrtniku, koji sve plaća, a ova, iznajmljivači, em utaje 70% prihoda, em ih država porezno miluje. država treba smanjivati udio poreznog novca u penzijama, nek se dijeli ono što se prikupi iz plaća za mirovinsko. kolko si radio takvu ćeš i penziju imati. sve ove igre oko dodataka samo obezvređuju rad onog koji si je penziju zaradio. šalje se kriva poruka, da ćeš u penziji biti zbrinut od države.

