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ZAISKRILO

Incident u Brezovici, pljuštale uvrede: 'Od koga ti je baba spašavala Židove?'

Zagreb: Milorad Pupovac održao konferenciju za medije u vezi ekološke devastacije Vrela rijeke Une
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 12:10

Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez

Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda održava se u ponedjeljak u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi. Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu.

Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani.

Osnivanje Prvog sisačkog partizanskog odreda smatra se početkom organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih snaga na području Hrvatske tijekom Drugoga svjetskog rata. Odred je osnovan istoga dana kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez. Zapovjednici odreda od 77 boraca bili su Vlado Janić-Capo i Marijan Cvetković. Hrvatski antifašistički pokret tijekom Drugoga svjetskog rata bio je jedan od najbrojnijih pokreta otpora u okupiranoj Europi. Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj i danas je tema različitih društvenih i političkih rasprava, uz različita tumačenja njegova povijesnog značenja.

Na obilježavanju je bio prisutan i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Tijekom izjave medijima, kako prenosi N1, Pupovca su prekinuli članovi stranke DOMiNO, Vlado Marić i Igor Peternel, što je dovelo do žestoke razmjene optužbi. Glasnogovornik SNV-a, Eugen Jakovčić, dobacio je Peternelu: „Od koga ti je baba spašavala Židove?“. 

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Milorad Pupovac

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