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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Žestok obračun HDZ-a i SDP-a: 'Hajdaš si je umislio da može određivati tko gdje treba biti'

Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda
Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
22.06.2026.
u 16:14

HDZ je prozvao Hajdaša Dončića zbog, kako tvrde, izostanka kritika prema predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću kada prošle godine nije sudjelovao na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici, već je poslao izaslanicu Melitu Mulić

HDZ je odgovorio na kritike čelnika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši kako si je 'Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti'. "Hajdaš si je umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam ne poštuje i sustavno ignorira Dan državnosti Republike Hrvatske. Za razliku od isključivosti ljevice, naša Vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane", poručili su iz HDZ-a u nedjelju u objavi na društvenim mrežama. 

U objavi su istaknuli da su na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici sudjelovali ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, izaslanica predsjednika Sabora Vesna Bedeković, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

HDZ je također prozvao Hajdaša Dončića zbog, kako tvrde, izostanka kritika prema predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću kada prošle godine nije sudjelovao na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici, već je poslao izaslanicu Melitu Mulić. "Šutio je i 2023. godine, kada je Milanovićeva izaslanica na obilježavanju Dana antifašističke borbe bila notorna Ikić-Baniček", poručili su iz HDZ-a

Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon što je Hajdaš Dončić na obilježavanju Dana antifašističke borbe ocijenio da je taj praznik danas možda važniji nego ranijih godina te kritizirao "rotacijski odnos" HDZ-a prema tom državnom prazniku. Predsjednik SDP-a ustvrdio je da bi na obilježavanju, budući da je riječ o državnom prazniku, trebali sudjelovati i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
FOTO Pogledajte tko je sve stigao: U Brezovici obilježen Dan antifašističke borbe
Brezovica: Obilježavanje Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda
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Ključne riječi
HDZ SDP brezovica Dan antifašističke borbe

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
16:30 22.06.2026.

Hajdaš Dončić je običan licemjer a takvi su i kao antifašisti licemjerni i lažni

Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
17:04 22.06.2026.

Plenković: "Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu." 1. Strašno kako se veliča komunizam. 2. O kojoj slobodi ovaj govori? Onoj od koje smo se oslobađali 1991.? Strašno.

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