Kraj ere Keira Starmera: Trump ga žestoko kritizirao, Zelenski i Bruxelles stali uz njega

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je u ponedjeljak britanskom premijeru u odlasku Keiru Starmeru na potpori pruženoj Kijevu, dok je Kremlj izjavio da ne očekuje nikakve promjene u rusko-britanskim odnosima, koji su otprije na niskoj razini. "Keir, hvala ti na svoj našoj suradnji, na tvojoj potpori i zajedničkim odlukama koje su pomogle u jačanju naše Europe i zaštiti života", rekao je predsjednik Zelenskij na platformi X.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je, govoreći na svojoj dnevnoj konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao i novinar AFP-a, rekao kako postoji "mala šansa" da će "bilo tko na trenutačnoj britanskoj političkoj sceni" zauzeti "stav koji bi bio drugačiji od stava sadašnjeg predsjednika u vezi s našim bilateralnim odnosima".

Keir Starmer podnio je u ponedjeljak ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke. Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit. Britanski list Observer izvijestio je za vikend da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je među prvim europskim čelnicima koji su reagirali na objavu ostavke britanskog premijera Keira Starmera. U srdačnoj poruci upućenoj "dragom Keiru", čelnica Europske komisije pohvalila je postignuća koja je ostvario tijekom manje od dvije godine provedenih na čelu britanske vlade. 'Mnogim su čelnicima potrebne godine da izrastu u državnika kakav ste vi postali u samo dvije godine', napisala je von der Leyen na društvenoj mreži X.

Posebno je istaknula Starmerovu ulogu u jačanju europske obrane u razdoblju u kojem je američki predsjednik Donald Trump dovodio u pitanje budućnost NATO-a i najavljivao smanjenje američke vojne prisutnosti u Europi. Podsjetila je i na sigurnosno-obrambeni sporazum između Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, potpisan prošle godine, kojim je uspostavljen novi okvir za zajedničku vojnu suradnju.

Von der Leyen je naglasila i Starmerovu snažnu potporu Ukrajini, koja je obilježila njegov premijerski mandat. Tijekom svog vremena na vlasti potpisao je povijesni sporazum o stogodišnjem partnerstvu s Kijevom te zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuel Macron pokrenuo inicijativu poznatu kao "Koalicija voljnih". Početkom ove godine London je izdvojio dodatnih 200 milijuna funti za pripreme multinacionalnih snaga koje bi trebale pomoći u osiguravanju eventualnog budućeg mirovnog sporazuma. 'Europska i ukrajinska sigurnost snažnije su zahvaljujući vama. Hvala vam, dragi Keir', poručila je predsjednica Europske komisije, javlja Politico.

Istodobno, zastupnik iz Banburyja Sean Woodcock, jedan od odanih Starmerovih saveznika, poručio je kako smatra da je odlazećem premijeru trebalo dati više vremena. 'Smatram da je Keir trebao dobiti više vremena kako bi stvari usmjerio u boljem smjeru', rekao je Woodcock.

Podsjetio je kako je Laburistička stranka obećala okončati politički kaos i nestabilnost te izrazio sumnju da će promjena na čelu stranke pomoći u ispunjenju tog obećanja. 'Obećali smo kraj kaosa i nestabilnosti, a teško mi je vidjeti kako promjena lidera može ispuniti to obećanje', istaknuo je.

Dodao je da, unatoč protivljenju načinu na koji je došlo do smjene, želi uspjeh novom vodstvu Laburističke stranke.. Toplim riječima koje su Starmeru stigle iz Bruxellesa i Kijeva suprotstavile su se poruke iz Washingtona. Donald Trump u nedjelju je na svojoj platformi Truth Social oštro kritizirao britanskog premijera, ustvrdivši da je "ozbiljno podbacio" u vođenju imigracijske i energetske politike. 'Keir Starmer podnijet će ostavku na dužnost premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Želim mu sve najbolje! - napisao je Trump.

Nakon objave ostavke, reakcije javnosti bile su podijeljene. Dio stanovnika Eastbournea smatra da je Sir Keir Starmer "dobro obavljao svoj posao", dok su drugi izrazili zabrinutost zbog onoga što slijedi. Političari Laburističke stranke iz Kenta i Sussexa oprostili su se od odlazećeg premijera objavama na društvenim mrežama, hvaleći njegov rad i doprinos. S druge strane, čelnica stranke Reform UK u Vijeću okruga Kent, Linden Kemkaran, cijelu je situaciju oštro kritizirala, nazvavši je "apsolutno farsičnom".