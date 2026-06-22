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FIZIČKI I VERBALNI SUKOB

Obračun dvojice vozača na A1: Potukli se na zaustavnoj traci, pa ozlijedili ženu koja ih je pokušala smiriti

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 17:06

Utvrđeno je kako su se muškarci u četvrtak navečer, nezadovoljni načinom vožnje, zaustavili svojim vozilima u zaustavnoj traci u blizini odmorišta na autocesti A1

Dvojica muškaraca u dobi od 60 i 34 godine kažnjena su s po 700 eura nakon što su se na autocesti A1, na području općine Netretić, fizički sukobila zbog neslaganja oko načina vožnje. Policijski službenici Policijske postaje Duga Resa doveli su ih danas, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, na nadležni općinski sud uz optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak i nepristojan način, javlja PU karlovačka.

Utvrđeno je kako su se muškarci u četvrtak navečer, nezadovoljni načinom vožnje, zaustavili svojim vozilima u zaustavnoj traci u blizini odmorišta na autocesti A1. Nakon izlaska iz vozila najprije su se verbalno sukobili, a potom je sukob prerastao i u fizički obračun, i to u neposrednoj blizini prometnih traka kojima se u tom trenutku odvijao pojačan promet, zbog čega je postojala opasnost da na njih naleti neko od vozila.

U pokušaju da spriječi daljnju eskalaciju sukoba, iz vozila 34-godišnjaka izašla je 64-godišnja putnica te stala između dvojice muškaraca kako bi ih razdvojila. Međutim, tijekom naguravanja ju je 60-godišnjak odgurnuo, nakon čega su svi zajedno pali na tlo zaustavne trake. U incidentu su lakše ozlijeđeni oba muškarca i 64-godišnja žena.

Policija je za obojicu muškaraca zatražila novčanu kaznu od najmanje 700 eura, što je nadležni sud prihvatio. Obojica su proglašena krivima te im je izrečena novčana kazna u iznosu od po 700 eura. Osim toga, zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uručen im je i obavijest o počinjenim prometnim prekršajima, javlja PU karlovačka.
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Ključne riječi
promet vozači sukob autocesta A1

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