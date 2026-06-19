Vojni analitičar Klasan: Epski bijes je završio epskom katastrofom!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a umirovljeni brigadir HV-a i vojni analitičar Vilko Klasan koji sporazum SAD-a i Irana naziva "nesporazumom o nerazumijevanju" – u 14 točaka nedefiniranih i nejasnih u provedbi. Smatra da u ovom ratu nema pobjednika : Iran je pretrpio ogromne štete i potražuje 300 milijardi dolara reparacija, a SAD je izgubio strateški kredibilitet kod saveznika. Kina je prema njemu najveći dobitnik rata, a Izrael najveći gubitnik jer sporazum smatra katastrofom za svoju nacionalnu sigurnost.

Epski bijes je završio epskom katastrofom, pa evo i ovaj sporazum koji je potpisan ranije i sad se već zna zašto je potpisan ranije, a nije čekao danas. Dakle, sam predsjednik Trump je potvrdio da koristi naftu iz američkih strateških rezervi koje još ima, a ako bi se produžio rat za četiri tjedna, onda bi došlo do potpunog gospodarskog sloma. Zato je potpisan u srijedu, a ne u petak. Nije se čekalo da se odmah otvori Hormuz i da brodovi krenu, kao što vidimo. Krenuli su odmah iste minute.

Klasan kaže da je Trump ušao u rat na nagovor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ignoriravši vlastite obavještajne procjene koje su govorile da Iran nema aktivni nuklearni program, a sporazum je potpisao zbog pada popularnosti, predstojećih međuizbora i iscrpljenih vojnih zaliha – ne zbog vojne pobjede. Vojni analitičar Klasan misli i da je sudbina NATO-a pod velikim upitnikom – Amerika se povlači, a Europa nema vojnih kapaciteta da je nadomjesti ni u roku od 5–10 godina. Dodaje da je Europska unija "tigar od papira": skladišta su prazna, vojna industrija nikakva, a nema ni zajedničke europske vojske ni jakih lidera. Ne misli, kaže, ni da se dogodio wake up call.

Europa više nije globalni čimbenik u međunarodnim odnosima. Sama je kriva za to. Ova sadašnja generacija europskih političara, tu uopće nema lidera i možete pogledati ovaj G7, kako su ga nazvali, da je to summit luzera, dakle gubitnika. Pogledajte kako stoji predsjednik Macron. Nema ga, više ne može biti izabran. Premijer Starmer, kako stoji Merz u Njemačkoj? AfD dobiva izbore, već ima 29 posto. Dakle, tamo su bili čisti gubitnici. Da ne spominjem Ursulu von der Leyen, Antonija Costu itd. Ti ljudi žive u nekakvom paralelnom svemiru i koji bi još ratovali protiv Rusije. Samo ne znam s kime prvo, a onda i s čime.

Klasan tvrdi da Hrvatska nije naučila ništa iz rata u Ukrajini ni iz iranskog rata – četiri godine su "bačene" bez sustavnog jačanja protuzračne i proturaketne obrane. Rafalei su,kaže, dobra nabava, ali nemaju čime preživjeti napad. Klasan upozorava da se razgovara o francuskom sustavu koji bi bio nekompatibilan s Rafaleima – tvrdi da rakete s tog sustava ne bi ni krenule prema srpskim Rafaleima koji nose srpsku zastavu. Kaže i da već četiri godine zagovara hitnu nabavu raketnog sustava – izvorno Davidovu praćku, a budući da su odnosi s Izraelom pogoršani, predlaže korejski sustav tzv. "jeftini Patriot". O svemu je, kaže, razgovarao i s predsjednikom Republike Milanovićem i ministrom obrane Anušićem i osobno se osjeća uvrijeđenim što Ministarstvo obrane ne koristi stručnjake poput njega. Od predsjednika traži da zapovjedi objavljivanje studije protuzračne obrane.

Ja, evo, molim vrhovnog zapovjednika. Evo slovačke studije. Objavljeno je sve i to je javni dokument. Zašto tamo gdje ima transparentnosti, nema korupcije ili ima manje korupcije? Mene ne bi iznenadilo kad bi raketni sustav se nabavljao preko streličarskog saveza ili ovog pikado saveza, jer pikado i strijele lete po političkoj putanji. Zašto sportski savezi ne moram naglašavati. Dakle, objavite javno dokument. Koliko će to ovaj narod koštati? Dakle, narod nabavlja. Porezni obveznici ove države nabavljaju.



Dajte, molim vas, ministre. Evo, nema skrivanja iza vojne tajne. I za stručnjake. Dajte stručnjaci. Pa to narod ovaj plaća. Pa to treba štititi ovaj narod, njihovu energetsku strukturu škole, bolnice, studentske domove. Čega se mi to sramimo?

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