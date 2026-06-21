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UKRAJINSKE SNAGE BESPILOTNIH SUSTAVA

Ukrajinci objavili fotografiju pa poručili: Ni na što ne aludiramo, ali vidjeli smo Krimski most iz velike blizine

X screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
21.06.2026.
u 20:56

Fotografija i poruka odmah su potaknule nagađanja među korisnicima društvenih mreža. Mnogi su zaključili kako SBS neizravno sugerira da bi Krimski most mogao biti jedna od budućih meta ukrajinskih napada.

Ukrajinske Snage bespilotnih sustava (SBS) izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama nakon objave povezane s Krimskim mostom, jednim od najvažnijih ruskih logističkih pravaca prema okupiranom Krimu.

Na službenom profilu SBS-a objavljena je fotografija nastala tijekom nedavnog napada na naftnu bazu u Kerču, a uz nju i znakovita poruka: "Ni na što ne aludiramo, ali smo noćas, iz velike blizine i iz različitih kutova, vidjeli Krimski most." Objava se odnosi na noćni napad ukrajinskih dronova na naftnu infrastrukturu u Kerču, koji se nalazi u neposrednoj blizini mosta koji povezuje okupirani Krim s ruskim poluotokom Taman.

Fotografija i poruka odmah su potaknule nagađanja među korisnicima društvenih mreža. Mnogi su zaključili kako SBS neizravno sugerira da bi Krimski most mogao biti jedna od budućih meta ukrajinskih napada. Komentari su ubrzo preplavili objavu, a društvenim mrežama počeli su se širiti brojni memovi i šale na račun mogućeg novog udara na most koji Rusija smatra jednom od svojih najvažnijih strateških građevina.

Krimski most već je nekoliko puta bio meta ukrajinskih napada od početka ruske invazije. Most ima ključnu ulogu u opskrbi ruskih snaga na okupiranim područjima južne Ukrajine te predstavlja jednu od najvažnijih prometnih poveznica između Rusije i Krima. Iako ukrajinska vojska nije izravno najavila nove operacije protiv mosta, poruka Snaga bespilotnih sustava dodatno je potaknula spekulacije o mogućim budućim napadima na rusku logističku infrastrukturu na okupiranom poluotoku.
Ključne riječi
dronovi Rusija Krim Ukrajina

Komentara 4

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Avatar vasilije
vasilije
21:15 21.06.2026.

I autoritetni nemački politikolog, predsednik Evrazijskog društva Aleksandar Rar upozorava svoje (Zapad): Evropljanima je jasno da su sazreli uslovi za dijalog sa Rusijom, ali lideri EU smatraju da je Moskva počela da gubi rat i da Zapad ima novu šansuu da ojača i svoje i pozicije Ukrajiie. U svakom slučaju, EU je, za razliku od SAD koje pokušavaju da igraju ulogu neutralnog posrednika, potpuno na strani Ukrajine. Čak bi da novim sankcijama dodave Rusiju i prinude je da Ukrajini plati odštetu, pa i više od toga“. Putinov spoljnopoilitički pomoćnik Jurij Ušakov upozorio je vodeće zemlje EU da pogrešno smatraju da se situacija na frontovima menja u korist Ukrajine. Dodao je da Evropljani zato i smatraju da je dobro i za Kijev i za njih da se rat nastavi.

ZV
zvonimirkraljic98
21:19 21.06.2026.

Za medije je glavna tema ovogodišnje proljetno-ljetne vojne kampanje razmjena udara dugog dometa između Rusije i Ukrajine. U tom kontekstu, vijesti s fronte padaju u drugi plan. To je djelomično razumljivo: sukob je sada u petoj godini, a zauzimanje još jednog malog grada nije uzbudljiva vijest za medije; potrebno im je nešto novo o čemu će pisati. Međutim, napadi dubokim udarima neće odrediti ishod sukoba; njegova će sudbina biti zapečaćena na bojnom polju. Vojska koja se prva počne raspadati, gubeći sposobnost držanja položaja, izgubit će rat.

Avatar vasilije
vasilije
21:13 21.06.2026.

UDARI ukrajinskih dronova po ruskoj teritoriji mogli bi da podstaknu Moskvu da napadne evropske zemlje – mišljenja je Džon Miršajmer, profesor na Univerzitetu u Čikagu. „Ako budemo očajavali zbog poraza Ukrajine na bojnom polju pa pojačamo strategiju intenziviranja vazdušnih udara protiv Rusije, dovešćemo Ruse u poziciju da ozbiljno razmišljaju o udaru na Evropu“, precizirao je Miršajmer. Prema rečima ovog svetski poznatog eksperta, Zapad će u tom slučaju biti uvučen u nekontrolisanu eskalaciju koja bi mogla dovesti do upotrebe nuklearnog oružja.

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