Ukrajinci objavili fotografiju pa poručili: Ni na što ne aludiramo, ali vidjeli smo Krimski most iz velike blizine

Ukrajinske Snage bespilotnih sustava (SBS) izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama nakon objave povezane s Krimskim mostom, jednim od najvažnijih ruskih logističkih pravaca prema okupiranom Krimu.

Na službenom profilu SBS-a objavljena je fotografija nastala tijekom nedavnog napada na naftnu bazu u Kerču, a uz nju i znakovita poruka: "Ni na što ne aludiramo, ali smo noćas, iz velike blizine i iz različitih kutova, vidjeli Krimski most." Objava se odnosi na noćni napad ukrajinskih dronova na naftnu infrastrukturu u Kerču, koji se nalazi u neposrednoj blizini mosta koji povezuje okupirani Krim s ruskim poluotokom Taman.

Ukrainian Unmanned Systems Forces:



"We're not hinting at anything but last night, we saw the Kerch bridge really up close and from different angles.



1. What we've bombed out last night.

2. The one [bridge]" https://t.co/MTM1JfyXg4 pic.twitter.com/GxFqzArP12 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 21, 2026

Fotografija i poruka odmah su potaknule nagađanja među korisnicima društvenih mreža. Mnogi su zaključili kako SBS neizravno sugerira da bi Krimski most mogao biti jedna od budućih meta ukrajinskih napada. Komentari su ubrzo preplavili objavu, a društvenim mrežama počeli su se širiti brojni memovi i šale na račun mogućeg novog udara na most koji Rusija smatra jednom od svojih najvažnijih strateških građevina.

Krimski most već je nekoliko puta bio meta ukrajinskih napada od početka ruske invazije. Most ima ključnu ulogu u opskrbi ruskih snaga na okupiranim područjima južne Ukrajine te predstavlja jednu od najvažnijih prometnih poveznica između Rusije i Krima. Iako ukrajinska vojska nije izravno najavila nove operacije protiv mosta, poruka Snaga bespilotnih sustava dodatno je potaknula spekulacije o mogućim budućim napadima na rusku logističku infrastrukturu na okupiranom poluotoku.