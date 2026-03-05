Iranci pripremili zamku za Trumpa? 'Kad bi se to dogodilo, bilo bi to katastrofalno za Trumpov imidž''

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) proglasila je potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom pomorskom pravcu kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte i plina. Nakon nekoliko dana američko-izraelskih udara na iranske ciljeve, Teheran je efektivno zatvorio prolaz. ne formalnom blokadom, već kombinacijom prijetnji, napada dronovima i projektilima na komercijalne brodove te izravnih radio-upozorenja da će svaki tanker koji pokuša proći biti meta. Promet tankera u tjesnacu pao je na gotovo nulu. Satelitski snimci i podaci Marine Traffica pokazuju da su deseci brodova usidreni izvan zone, dok su neki već oštećeni u iranskim napadima. Iranski zapovjednik IRGC-a Mohammad Akbarzadeh izjavio je: "Hormuški tjesnac je pod potpunom kontrolom Islamske Republike i njezine mornarice". To nije prazna prijetnja, IRGC je već napao nekoliko tankera, a savjetnik vrhovnog zapovjednika Ebrahim Jabari upozorio je da će "svaki brod koji pokuša proći biti zapaljen".

U tom kontekstu, predsjednik Donald Trump najavio je kontramjeru. Američka vlada, preko Development Finance Corporation (DFC), ponudit će pomorskim kompanijama političko osiguranje rizika po „vrlo pristupačnoj cijeni“, a „ako bude potrebno“, američka ratna mornarica počet će pratiti tankere kroz tjesnac, slično operaciji iz 1980-ih tijekom iransko-iračkog rata i „tankerskog rata“.

Trump je na Truth Socialu napisao: "Ako bude potrebno, američka mornarica će početi pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac što je prije moguće. SAD će osigurati slobodan protok energije svijetu". No, upravo taj potez analitičari vide kao potencijalnu zamku koju je Teheran postavio. "Iran je izgubio velik dio konvencionalne pomorske snage u prvim danima sukoba. Američke podmornice i zrakoplovi potopili su više iranskih ratnih brodova, ali još uvijek ima asimetrične alate, podmornice klase Fateh, projektile kratkog dometa duž obale, dronove i mine“, kaže Andreas Böhm, stručnjak za Bliski istok sa Sveučilišta St. Gallen. Slanje američkih razarača i fregata da prate desetke tankera dnevno pretvorilo bi tjesnac u dugotrajnu, skupu i rizičnu operaciju. Tjesnac je na najužem dijelu širok oko 39 kilometara, a Iranci bi mogli lako gađati brodove na maloj udaljenosti. Čak i manji incident, oštećenje američkog broda ili izgubljeni životi, bili bi politički katastrofal za Trumpa kod kuće, piše Telegraph.

"Iran igra dugoročnu igru, sukob koji će se vući, trošiti resurse i erodirati podršku javnosti u SAD-u", dodaje Böhm.

Pomorska industrija već pokazuje znakove panike. Međunarodne brodarske udruge raspravljaju o proglašenju tjesnaca „područjem ratnih operacija“, što bi posadama (većinom iz Indije i Filipina) dalo pravo odbiti plovidbu bez ogromnih bonusa. Mnoge kompanije radije preusmjeravaju brodove.

Dodatni pritisak dolazi i s kopna. Iranski dronovi pogodili su saudijsku rafineriju Ras Tanura i katarske LNG terminale, prisiljavajući privremeno zaustavljanje proizvodnje. Sukob ulazi u novu fazu, a Hormuški tjesnac mogao bi postati njegovo najopasnije bojište.