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KORIŠTENJE MOBITELA, UKUCAVANJE GPS-A...

Kanađani imaju paprene kazne za ometanu vožnju: Provjerite o kojim je iznosima riječ

Protest staged at Azteca Stadium reopening ahead of 2026 World Cup
Foto: LUIS CORTES/REUTERS
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Autor
Dora Taslak
22.06.2026.
u 16:40

Zakoni o ometanoj vožnji u Manitobi stroži su u usporedbi s drugim dijelovima Kanade

Veliki broj navijača iz Hrvatske zasigurno će ovih dana biti na prometnicama diljem Kanade, uoči nogometne utakmice koju naša reprezentacija igra protiv Paname u Torontu. Oni koji će se tamo naći iza volana moraju dobro znati i za pravila vezana uz korištenje mobitela i sličnih uređaja. Naime, zakoni i kazne za ometanu vožnju tamo se razlikuju od pokrajine do pokrajine. 

U Ontariju je, primjerice, zabranjeno upravljati bežičnim ručnim elektroničkim uređajem za zabavu, imati aktiviran zaslon koji nije povezan s vožnjom i vidljiv je vozaču te programirati navigaciju na ručnom komunikacijskom uređaju, osim glasovnim naredbama, piše CAA. Kazna za ometanu vožnju u Ontariju uključuje novčanu kaznu od 615 do 1000 kanadskih dolara, tri negativna boda i trodnevnu zabranu vožnje. Drugi prekršaj donosi kaznu od 615 do 2000 dolara, šest negativnih bodova i sedmodnevnu zabranu, dok treći prekršaj nosi kaznu od 615 do 3000 dolara, šest negativnih bodova te zabranu vožnje u trajanju od 30 dana. 

U Britanskoj Kolumbiji kazna za ometanu vožnju iznosi 368 dolara i četiri kaznena boda, a ponovljeni prekršaji mogu dovesti do zabrane vožnje od tri do dvanaest mjeseci. Kazna za ometanu vožnju u Alberti iznosi 300 dolara i tri negativna boda. Zabranjene aktivnosti uključuju unošenje podataka u GPS uređaje, čitanje tiskanih materijala i osobnu njegu, čak i dok se čeka na crvenom svjetlu.

Kazna za korištenje, držanje, gledanje ili rukovanje mobitelom tijekom vožnje u Saskatchewanu iznosi 580 dolara i četiri negativna boda za prvi prekršaj. Ponovljeni prekršaji donose kaznu od 1400 dolara, četiri boda i oduzimanje vozila na sedam dana za drugi prekršaj, odnosno 2100 dolara, četiri boda i oduzimanje vozila na sedam dana za treći prekršaj. U Québecu je zabranjeno koristiti mobitel ili drugi prijenosni elektronički uređaj tijekom vožnje, osim ako je riječ o hands-free uređaju. Kazne se kreću od 300 do 600 dolara, a minimalni se iznos udvostručuje za ponovljene prekršaje unutar dvije godine. Prvi ponovljeni prekršaj donosi trodnevnu zabranu vožnje, drugi sedmodnevnu, a treći tridesetodnevnu, uz pet negativnih bodova.

Kazne za ometanu vožnju korištenjem mobitela u Novoj Scotiji su 233,95 dolara i četiri boda za prvi prekršaj, 348,95 dolara i četiri boda za drugi te 578,95 dolara i četiri boda za daljnje prekršaje. Ostali oblici ometane vožnje koji ne uključuju mobitel mogu rezultirati kaznama ili zabranom vožnje po ocjeni suca. Zakoni o ometanoj vožnji u Manitobi stroži su u usporedbi s drugim dijelovima Kanade, napominje CAA. Za prvi prekršaj kazna je 672 dolara, pet negativnih bodova i trodnevna zabrana vožnje. Na kraju zabrane, vozači moraju platiti 50 dolara za ponovno aktiviranje vozačke dozvole.
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Ključne riječi
korištenje mobitela vožnja promet Kanada

Komentara 1

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CE
CenzuriranUskoro
17:07 22.06.2026.

Kako se kažnjava otvaranje ambalaže slatkiša, lizanje sladoleda, češkanje skrotuma, .... što više zakona i pravilnika to nefunkcionalniji sustav.

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