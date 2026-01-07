USKOK podigao optužnicu protiv Leona Lučića i skupine bivših policajaca

Zloporaba položaja i ovlasti, poticanje na zloporabu položaja i ovlasti te pokušaj iznude djela su koja USKOK stavlja na teret skupini bivših policajaca predvođenih Leonom Lučićem protiv kojih je podigao optužnicu. Osim Lučića još su optuženi Branko Ribarić, Darko Purgar, Željko Zorić, Drago Lihtar i Josip Grdović. Riječ je o djelima koja su počinjenja tijekom 2019., a otkrivena se nakon što je prilikom jednog od ranijih uhićenja Lučiću oduzet mobitel. Policiji je trebalo dosta dugo da ga otključa, a kada su ga otključali, Lučić i ostali su lani u lipnju bili uhićeni i ispitani, nakon čega je protiv njih pokrenuta istraga. Prema optužnici Ribarić se tereti da je na traženje Lučića od 5. do 9. prosinca 2019. u više navrata ulazio u centralne baze podataka MUP-a te u njima gledao podatke o osobama koje su zanimale Lučića. Kojeg je zanimalo vodili li se protiv tih osoba kriminalističko istraživanje i ako da kakvo. I zbog čega. Istu stvar je, prema optužnici radio i Zorić kojeg je to od 15. studenoga do 18. prosinca 2019. tražio Purgar. Što se tiče Lihtara njega USKOK tereti da je 24. studenoga 2018. Lučiću dostavio podatke vezano za jednu raciju u jednom noćnom klubu.

Nadalje, Lučića i Purgara se terete i za pokušaj iznude obitelji Tomislava Madija, HOS-ovca koji je bio osuđen za ratni zločin, a podatke o obitelji im je, prema optužnici, dostavio Josip Grdović. To se, prema optužnici događalo od 10. prosinca 2019. do 9. siječnja 2020. Na njihovoj meti su bili Zdenka i Ivan, majka i sin, članovi obitelji Tomislava Madija, koji je preminuo 2019. Tomislav Madi Chicago je bio pripadnik HOS-a, no umro je kao umirovljeni pukovnik HV-a i bio je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. Nepravomoćnom presudom, on i njegovi suokrivljenici su 2008. ukupno bili osuđeni na 57 godina zatvora. No godinu dana kasnije, Vrhovni sud im je uvažio žalbe, pa je Madiju, kazna s maksimalnih 20, smanjena na 15 godina zatvora. Madija i još četvoricu pripadnika HOS-a teretilo se da su 1992. u Cerni ubili supružnike Radomira (38) i Anicu Olujić (37), te njihovo dvoje djece Milenu (16) i Marka (13) hicima iz vatrenog oružja u njihovoj kući. Članovi obitelji Olujić ubijeni su s 40 hitaca iz vatrenog oružja, nakon čega su počinitelji minirali kuću s mrtvim tijelima, no pokušaj miniranja kuće nije uspio zbog nestručno postavljenog eksploziva. Motiv ubojstva, prema presudi, bila je srpska nacionalnost Radomira Olujića, ali i priča da je navodno imao novac. Madi je u to vrijeme zapovijedao izviđačko-diverzantskom satnijom HOS-a u sastavu HV-a te je izdao zapovijed za ubojstvo obitelji Olujić, a nakon ubojstva počinitelji su iz kuće odnijeli 1500 DEM i zlatni nakit.

U Lučićevom mobitelu nađena je komunikacija između njega i Purgara u kojoj Ivana Madija zovu "malim koljačem, sinom od zločinca". Utvrđeno je i da su zvali Zdenku Madi te joj prijetili tražeći novac, nakon čega za nju kažu da "će joj sin završiti kao oni koje je riješio njezin j.... i ležao za njih". Zašto su Lučić i Purgar iznuđivali članove obitelji Madi, nije baš jasno, no Zdenka i Ivan Madi, tijekom istrage su iskazivali kako ih je u prosincu 2019. netko nazvao s nepoznatog broja. - Taj netko me pitao jesam li ja supruga Tomislava Madija, a kada sam rekla da jesam, ta mi osoba zaprijetila te je tražila povrat duga. Taj je razgovor čuo i moj sin. Nakon nekog vremena i on je zaprimio sličan poziv, a taj koji ga je zvao prijetio je da će ga ubiti. Pozivi koje smo zaprimali, dolazili su s dva ili tri srpska broja telefona. Taj koji je zvao, opisivao mi je kuda se krećem, a kada je Ivana napao i pretukao netko nepoznat, sve smo prijavili policiji - iskazivala je Zdenka Madi.

USKOK Grdovića tereti da je podatke o obitelji Madi dostavio Lučiću i Purgaru, a to je osim njihovih osobnih podataka uključivalo i podatke o vozilima koja imaju. Nadimak mu je u WhatsUp komunikaciji bio Grdi, a iz prikupljenih podataka utvrđeno je da je s Lučićem i Purgarom komunicirao u prosincu 2019. i siječnju 2020. Purgar i Lučić su, bili su ti koji su, tvrdi USKOK, nakon podataka koje su dobili od Grdovića, s nepoznatih brojeva zvali Zdenku i Ivana Madija te im prijetili ubojstvom. Lučića se tereti i da je od Drage Lihtara, koji je bio zaposlen u VII PP u Zagrebu, tražio podatke o nekim racijama. U studenom 2018. poslao mu je poruku: - Druže, znaš li hoće li večeras biti kakvih zbivanja u pogledu Boogaloa? - Kod nas nije ništa planirano, a nisam čuo ni da drugi nešto planiraju - odgovara mu Lihtar. Optužen je i Željko Zorić, koji je prema navodima USKOK-a, po zahtjevu Purgara, tijekom 2019. provjeravao što se događa oko D. P. koji je bio uhićen zbog droge te mu je proslijedio podatke koje je našao u informacijskom sustavu MUP-a. Purgar tako piše:

- Pao mi jedan glupan danas dole, možda će mi trebati provjeriti izjavu, da me ne j... slučajno. Potom daje ime koje mu treba provjeriti te konstatira: - Pao je prije s 50 kila trave, a sada sa 100 grama bijelog, pao sinoć, a već je izašao, pa da mi javiš je li to istina - piše Purgar. U daljoj komunikaciji Purgar otkriva zašto ga zapravo zanima uhićenje D. P. Piše "nismo nikad imali kontakt na telefon, nikad se nismo vidjeli na javnom mjestu, tako da sam dobar sigurno, no zanima me je li pao i što je rekao". U nekom je trenutku tražio i da mu se fotografira policijski terminal s podacima, no dobio je odgovor: - Nije bio dogovor slikanje terminala majstore već da dobiš sve što tražiš i to ćeš dobiti... Lučić se tereti i da je od Branka Ribarića tražio neke podatke o F. T, kojeg je Ribarić u policijskom terminalu u sedam navrata provjeravao u prosincu 2019. Lučića su zanimala kriminalistička istraživanja koja se provode protiv F. T. koji je policiji bio zanimljiv zbog droge. Lučić je inače stari znanac policije i pravosuđa, a zadnji par je uhićen prije par mjeseci zbog sumnji da je pucao u D.M. Nekada je glumio u realty showu Krim team.