PROVEDEN JE OČEVID

Užas kod Karlovca: Na obali Kupe pronađeno tijelo

21.02.2026.
S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija

Jučer popodne policija je zaprimila dojavu građana da je u Ozlju, na obali rijeke Kupe, pronađeno mrtvo tijelo nepoznate osobe, javljaju iz PU karlovačke. Na mjestu događaja proveden je očevid.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.

Ključne riječi
PU karlovačka

