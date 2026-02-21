Užas kod Karlovca: Na obali Kupe pronađeno tijelo

PRIJELAZ KARASOVIĆI

FOTO Policija u automobilu mladog Ukrajinca uočila čudne preinake, pronašli su veliki iznos

Policijski službenici u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su preinake u unutrašnjem dijelu vozila te su, koristeći posebna tehnička sredstva, uočili više skrivenih paketa oblijepljenih selotejp trakama zbog čega se posumnjalo na krijumčarenje te je zatražen nalog za pretragu, objavila je policija