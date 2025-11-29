USKOK objavio kako su 'operirali' Mikulić i kum: Dobili 190.000 eura i veće količine svježeg mesa i suhomesnatog

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv četvorice hrvatskih državljana i triju trgovačkih društava zbog sumnje na koruptivne radnje u postupcima vezanim uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. U središtu afere nalazi se bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, koji je ispitan u USKOK-u, a zajedno s njim zbog mita su uhićeni Dragan Krasić, načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, te Ivica Vugrinec i Goran Večković, odgovorne osobe u privatnim tvrtkama uključenima u postupke koncesioniranja.

Prema sumnjama USKOK-a, Mikulić i Krasić, kao najviše rangirani državni dužnosnici u sustavu nadzora i upravljanja rudarskim postupcima, od rujna 2024. do listopada 2025. dogovorili su s Vugrincem i Večkovićem nezakonito pogodovanje njihovim društvima u nizu postupaka u Ministarstvu gospodarstva i Državnom inspektoratu. Ti su postupci obuhvaćali utvrđivanje eksploatacijskih polja, davanje koncesija, odobravanje rudarskih projekata te inspekcijske nadzore koji su nerijetko odlučivali o tome hoće li se određeni projekti uopće moći nastaviti.

USKOK tvrdi da su Vugrinec i Večković zauzvrat davali mito u gotovini, ali i u robama koje se rijetko povezuju s korupcijskim aferama. Dvojica uhićenih pritom su tijekom ispitivanja priznala da su Mikuliću i Krasiću isplatili najmanje 120 tisuća eura, a uz novac su im isporučivali i svježe meso, pršut, suhomesnate proizvode, ali i drvnu građu te građevinski materijal, uključujući i građevinski kamen za izgradnju nekretnine povezane s jednim od dužnosnika.

Prema sumnjama, Krasić je privatnim društvima pripremao i prilagođavao dokumentaciju kako bi Ministarstvo donosilo odluke u njihovu korist, dok je Mikulić utjecao na rad inspektorata i planirao inspekcijske aktivnosti tako da nadzori ne štete interesima spornih tvrtki. Na taj su način omogućavali odobrenja, koncesije i administrativne odluke koje su donosile izravnu korist uhićenim poduzetnicima.

USKOK sumnja i da su u istom razdoblju Mikulić i Krasić dogovorili još jedan lanac pogodovanja, ovaj put s osnivačem trećeg rudarskog društva, kojega također terete zbog davanja mita. Ovaj je poduzetnik, prema navodima iz istrage, u više navrata isplatio dodatnih 70.000 eura Mikuliću i Krasiću. Uz novac, isporučivao im je i značajne količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda, a zauzvrat je dobivao stručne upute i podršku pri izradi dokumentacije te odluke Ministarstva koje su išle u korist njegovom poslovanju. Među ostalim, Ministarstvo je prihvatilo povećanje godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena i pokrenulo postupak javnog nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina upravo u području u kojem je njegovo društvo imalo interes.

Jednako kao i u prvom slučaju, Mikulić je prema sumnjama utjecao i na rad inspektorata, osiguravajući da inspekcijski nadzori ne stvore prepreke tom društvu u postupcima koji su bili u tijeku. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora za Mikulića i Krasića, dok za Vugrinca, Večkovića i trećeg poduzetnika nije pronađena zakonska osnova za pritvor.