USKOK objavio kako su 'operirali' Mikulić i kum: Dobili 190.000 eura i veće količine svježeg mesa i suhomesnatog

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv četvorice hrvatskih državljana i triju trgovačkih društava zbog sumnje na koruptivne radnje u postupcima vezanim uz istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. U središtu afere nalazi se bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, koji je ispitan u USKOK-u, a zajedno s njim zbog mita su uhićeni Dragan Krasić, načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, te Ivica Vugrinec i Goran Večković, odgovorne osobe u privatnim tvrtkama uključenima u postupke koncesioniranja.
Prema sumnjama USKOK-a, Mikulić i Krasić, kao najviše rangirani državni dužnosnici u sustavu nadzora i upravljanja rudarskim postupcima, od rujna 2024. do listopada 2025. dogovorili su s Vugrincem i Večkovićem nezakonito pogodovanje njihovim društvima u nizu postupaka u Ministarstvu gospodarstva i Državnom inspektoratu. Ti su postupci obuhvaćali utvrđivanje eksploatacijskih polja, davanje koncesija, odobravanje rudarskih projekata te inspekcijske nadzore koji su nerijetko odlučivali o tome hoće li se određeni projekti uopće moći nastaviti.
USKOK tvrdi da su Vugrinec i Večković zauzvrat davali mito u gotovini, ali i u robama koje se rijetko povezuju s korupcijskim aferama. Dvojica uhićenih pritom su tijekom ispitivanja priznala da su Mikuliću i Krasiću isplatili najmanje 120 tisuća eura, a uz novac su im isporučivali i svježe meso, pršut, suhomesnate proizvode, ali i drvnu građu te građevinski materijal, uključujući i građevinski kamen za izgradnju nekretnine povezane s jednim od dužnosnika.
Prema sumnjama, Krasić je privatnim društvima pripremao i prilagođavao dokumentaciju kako bi Ministarstvo donosilo odluke u njihovu korist, dok je Mikulić utjecao na rad inspektorata i planirao inspekcijske aktivnosti tako da nadzori ne štete interesima spornih tvrtki. Na taj su način omogućavali odobrenja, koncesije i administrativne odluke koje su donosile izravnu korist uhićenim poduzetnicima.
USKOK sumnja i da su u istom razdoblju Mikulić i Krasić dogovorili još jedan lanac pogodovanja, ovaj put s osnivačem trećeg rudarskog društva, kojega također terete zbog davanja mita. Ovaj je poduzetnik, prema navodima iz istrage, u više navrata isplatio dodatnih 70.000 eura Mikuliću i Krasiću. Uz novac, isporučivao im je i značajne količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda, a zauzvrat je dobivao stručne upute i podršku pri izradi dokumentacije te odluke Ministarstva koje su išle u korist njegovom poslovanju. Među ostalim, Ministarstvo je prihvatilo povećanje godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena i pokrenulo postupak javnog nadmetanja za istraživanje mineralnih sirovina upravo u području u kojem je njegovo društvo imalo interes.
Jednako kao i u prvom slučaju, Mikulić je prema sumnjama utjecao i na rad inspektorata, osiguravajući da inspekcijski nadzori ne stvore prepreke tom društvu u postupcima koji su bili u tijeku. USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora za Mikulića i Krasića, dok za Vugrinca, Večkovića i trećeg poduzetnika nije pronađena zakonska osnova za pritvor.FOTO Bivši glavni inspektor prenoćio u pritvoru, pogledajte što mu je policija odnijela iz kuće
Isplatilo mu se izgleda. Mislio je nekoliko mjeseci da je toliko pametan da moze preveslati sve. To je takav uzitak uz par stotina tisuca Eura koje je sakrivao. Ma svi smo mu zavidili. 😁😆😁 A sada sav novac nazad i u cuzu par godina. Maestralno uradjeno.