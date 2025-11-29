Uhićeni Mikulić ispitan zbog sumnje u mito, očekuje se USKOK-ova odluka o pritvoru

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić ispitan je u USKOK-u

Uz njega zbog mita uhićeni su i Dragan Krasić, Ivica Vugrinec i Goran Večković

8:00 - Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulića ispitan je u petak navečer zbog sumnju u korupciju u sjedištu Uskoka koji treba objaviti hoće li protiv njega i suosumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Mikulić je u četvrtak, nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja u lovištu u sisačko-moslavačkoj županiji, prenoćio u policijskom pritvoru. U petak je ispitan u Uskoku kao i trojica njegovih suokrivljenika, a u međuvremenu su istražitelji dovršili pretragu njihovih domova, ureda i automobila.

Uz Mikulića je uhićen njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.

Uskok Mikulića, kako se doznaje, sumnjiči da je primio 120.000 eura mita koje je navodno podijelio s Krasićem, osumnjičenim da je s Mikulićem pogodovao vlasnicima kamenoloma u Zagorju Ivici Vugrincu i Goranu Večkoviću.

Razgovori i sastanci osumnjičenika tajno su nadzirani od rujna prošle godine pa su istražitelji, kako se doznaje, uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca. Mediji su u četvrtak, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.