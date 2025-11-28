Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO JE PAO GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR

Andriji Mikuliću bio ozvučen automobil, snimljena i predaja novca

Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/30
VL
Autor
Ivana Jakelić
28.11.2025.
u 17:00

O svojim odnosima s Mikulićem, prema neslužbenim informacijama, su vrlo otvoreno pričali, očito ne znajući da ih se tajno nadzire, prati i snima i to navodno od rujna lani

Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, koji je s te funkcije, vrlo prigodno smijenjen netom prije uhićenja, po neslužbenim informacijama, više mjeseci je bio pod nadzorom istražitelja. Koji su njega i suosumnjičenike mu tajno nadzirali i pratili i to su po svemu sudeći tako dobro radili, jer je, po neslužbenim informacijama bilo ozvučeno i vozilo koje je Mikulić koristio.

USKOK Mikulića, po neslužbenim informacijama, sumnjiči da je primio 120.000 eura mita, koje je kako se sumnja podijelio s Draganom Krasićem, koji mu je i kum. Krasić je sve do 29. listopada bio načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva, a sumnjiči ga se da je s Mikulićem pogodovao Ivici Vugrincu i Goranu Večkoviću, koji su vlasnici kamenoloma u Zagorju. Pogodovanje se, prema sumnjama istražitelja odnosilo na utvrđivanje eksploatacijskih polja i davanje koncesija. Mikulića se sumnjiči da je osigurao da inspektori postupe u skladu s interesima i željama Vugrinca i Večkovića, a oni su mu za uzvrat, kako se sumnja, dali mito. O svojim odnosima s Mikulićem, prema neslužbenim informacijama, su vrlo otvoreno pričali, očito ne znajući da ih se tajno nadzire, prati i snima i to navodno od rujna lani. Zahvaljujući tome, istražitelji su uspjeli rekonstruirati dogovore, sastanke te po neslužbenim informacijama snimiti čak i predaju kuverte za koju vjeruju da je u njima bio novac. Kuvertu je Mikuliću, kako se sumnja, predao Večković, koji je prethodno 70.000 eura podigao sa svog računa. Isti dan kada je podigao taj novac, s Mikulićem i Krasićem se našao kod svoje kuće. Predao im je kuvertu, nakon čega su se oni odvezli natrag prema Zagrebu. Istražitelji su, po neslužbenim informacijama, snimili i njihovo zaustavljanje na jednom parkiralištu, a snimljen je i razgovor o podijeli novca. Dogovoreno je da ga Mikulić rasporedi, nakon čega je sljedeći dan kuvertu predao Krasiću, što je po neslužbenim informacijama također snimljeno.

Nakon što su u petak dovršene pretrage kuća, ureda i vozila svih osumnjičenika, oni su dovedeni u USKOK na ispitivanje. 

FOTO Bivši glavni inspektor prenoćio u pritvoru, pogledajte što mu je policija odnijela iz kuće
Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage
1/27
Ključne riječi
USKOK Andrija Mikulić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
17:24 28.11.2025.

Čekaj malo, pa gdi su ovi branitelji i THOMPSON..što je čitaju sad VL da komentiraju Hadezeovog pulena uhvaćenog sa rukama u koverti (hr.omotnici)😡😡😡😡

DI
dino86
17:22 28.11.2025.

Kada netko u 21 stoljeću tako nešto radi, kada je kompjuter u svim domenama i sferama života a svi transparentni i prozirni, taj ili je hlup ili naivan, ili ima tako jako zaleđe da je 100% siguran. Mene bi bilo sram imati takvo hlupog glavnog inspektora imati na vlasti. Postoji isto tako mogućnost da se već duże zna šta radi, ali se čekalo na sve krakove hobotnice.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja