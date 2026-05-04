Urnebesna objava o ponašanju u teretani pokrenula lavinu frustracija: 'Morala sam pobjeći, skoro sam se ispovraćala...'

Objava pod nazivom 'Teretana 2026' na Redditu otvorila je raspravu o kulturi ponašanja u hrvatskim teretanama, a korisnici su bez zadrške podijelili sve ono što im smeta. Pokretač teme započeo je s vlastitim opažanjima modernih trendova: kombinacija šlapa i čarapa, neizostavno energetsko piće u ruci i višeminutno sjedenje na spravi uz korištenje mobitela. Njegovo pitanje - što vama smeta - izazvalo je desetke odgovora koji otkrivaju sliku teretane kao mjesta ne samo za vježbanje, već i za brojne socijalne frustracije.

Među komentarima koji su prikupili najviše odobravanja istaknulo se nekoliko ključnih problema. Jedan od najvećih je zauzimanje prostora i opreme. Korisnici su se požalili na pojedince koji 'rade supersetove sa svim mogućim bučicama nasred prolaza' u vrijeme najveće gužve, kao i na 'čopore klinaca' koji okupiraju jednu spravu po pola sata dok se svi ne izredaju. Posebno iritantnom navikom proglašeno je dugotrajno sjedenje na spravi uz korištenje mobitela, pri čemu drugi vježbači ostaju u nedoumici trebaju li prići i pitati mogu li koristiti spravu ili jednostavno odustati.

Još jedna tema koja je izazvala burnu raspravu jest buka, konkretno lupanje utezima. Dok je jedan korisnik izrazio frustraciju muškarcima koji bacaju utege, tvrdeći da 'ako si toliko jak da digneš toliko kila, onda si dovoljno jak da ih lijepo spustiš', mnogi su stali u obranu te prakse. 'Nismo u knjižnici, ako se radi kako spada, lupat će se', glasio je jedan od odgovora, uz objašnjenje da je pri vježbanju kontrolirano spuštanje teških utega gotovo nemoguće i potencijalno opasno. Nepospremanje utega za sobom i ne brisanje sprava nakon korištenja univerzalno su osuđeni kao vrhunac nekulture.

Ostali komentari bili su puni raznih frustracija. 'Kad mi se netko stane pored mene i bulji dok vježbam čekajući da završim seriju da on/ona može na spravu. Daj se malo pomakni i ne bulji pliz', napisala je jedna korisnica. Neki su propitkivali i higijenu. 'Smrdljivi pazusi. Dođem odraditi trening i moram pobjeći na drugi kraj jer bi se ispovraćala..mogu sve ali neodržavanje higijene ne mogu shvatiti', glasi jedan od komentara. Bilo je i smiješnih priča. 'Prošli tjedan u teretani dvije cure su 1 sat sjedile na spravi i pričale o tome koliko puta tjedno se tuširaju one i članovi njihove uže i šire rodbine', napisao je jedan korisnik.

Značajan dio rasprave dotaknuo se i utjecaja društvenih mreža na atmosferu u teretani. Snimanje za Instagram ili TikTok, često uz korištenje stativa, navedeno je kao jedna od novijih, ali izrazito iritantnih pojava, pogotovo kada ometa druge vježbače. Jedna korisnica primijetila je kako mnoge žene 'koje se u životu nisu bavile sportom' kopiraju vježbe viđene od influencerica, poput hip thrusta, često s neadekvatnom težinom i lošom formom.

Ovi komentari odražavaju širi trend u kojem je teretana za neke postala pozornica, a ne samo prostor za trening. Pritisak za stvaranjem sadržaja i postizanjem estetskih ideala promoviranih na mrežama mijenja dinamiku i stvara nove izazove za održavanje ugodnog okruženja za sve. Dok se jedni žale na novonastale trendove, drugi smatraju da su takve pojave neizbježne u komercijalnim teretanama te savjetuju ozbiljnijim vježbačima da potraže specijalizirane prostore poput powerlifting ili bodybuilding dvorana. 'Jedino od svega što ste nabrojali što je opravdana pritužba je ako ne vježbaju a zauzimaju spravu, ako ne vraćaju utege i ako smrde. Ostalo sve su vaše frustracije', zaključio je raspravu jedan korisnik. Ipak, mnogi se slažu da osnovna pravila bontona, poput poštivanja tuđeg prostora i opreme, trebaju vrijediti za sve, neovisno o ciljevima i motivaciji.

