ZANIMLJIVOST

FOTO Svi su gledali u natpis na majici Mire Bulja! Poslao je jasnu poruku o novom životnom poglavlju

Miro Bulj pojavio se na posljednjem koncertu Tereze Kesovije u Splitu, a tom je prigodom odjenuo i majicu s posebnim i značajnim natpisom. Kakvu je majicu odjenuo pogledajte u našoj galeriji iznad.

Na velikom koncertu u Splitu, kojim je legendarna Tereza Kesovija obilježila impresivnih 60 godina karijere i ujedno se oprostila od splitske publike, okupila su se brojna poznata lica iz javnog i političkog života. Među uzvanicima posebnu je pozornost privukao saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja, 54-godišnji Miro Bulj, koji se pojavio u majici s upečatljivom porukom. Iako je na prvi pogled riječ bila o neobičnom modnom odabiru za koncertnu večer, upravo je natpis na majici otkrio osoban i emotivan razlog njegova dolaska u središte pažnje. Bulj je, naime, nedavno postao djed, a sreću zbog dolaska unuke nije skrivao ni pred okupljenima u Splitu. Na majici je nosio poruku: “Lijepo je biti tata, ali biti dida je nešto mnogo bolje.” Time je jasno pokazao koliko ga je razveselila nova obiteljska uloga i koliko mu znači rođenje unuke.

Podsjetimo, Bulj je prije tjedan dana radosnu vijest podijelio i na društvenim mrežama. U emotivnoj objavi otkrio je da je postao djed djevojčice Magdalene. “Dragi prijatelji, postao sam dida male Magdalene”, napisao je tada, a objavu je popratio pjesmom “Molitva za Magdalenu” Olivera Dragojevića. Obiteljska sreća za Buljeve se nastavila nakon još jednog važnog događaja koji se zbio početkom godine. U siječnju se, naime, oženio njegov sin Nediljko, poznatiji kao Neno. Miro Bulj i njegova supruga Jelena imaju trojicu sinova.

Najstariji Nediljko magistar je odnosa s javnošću, a nakon njega dobili su još dvojicu sinova, Josipa i najmlađeg Franu. Emotivna večer u Splitu tako nije bila obilježena samo glazbenim spektaklom i oproštajem jedne od najvećih hrvatskih glazbenih diva od splitske publike. Za Mira Bulja bila je to i prilika da ponosno pokaže radost zbog nove životne uloge. Njegova poruka na majici mnogima je izmamila osmijeh i podsjetila da se najveće životne radosti često kriju upravo u obiteljskim trenucima.

comandante
10:46 04.05.2026.

Kako originalno, maštovito...vidi se da se tu radi o velikom intelektualci sa 4xl glavudžom!!

chemica
10:56 04.05.2026.

Ajde, baš je lijepo za vidjeti da ovaj zna biti i normalan. Čemu ta patološka potreba za širenjem mržnje, a postoje tolike prekrasne stvari u životu...

