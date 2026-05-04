Kako mi je umjetna inteligencija u tjedan dana pomogla progovoriti engleski bez straha

Danas se, zahvaljujući različitim alatima, može činiti lakšim nego ikada prije prevesti neki tekst sa stranog jezika. Dovoljno je kopirati tekst, ubaciti ga u neki od alata i to je to. Više ili manje točno, ali dovoljno da ne budemo izgubljeni u prijevodu. No, kad je konverzacija u pitanju, to je sasvim druga priča. Za većinu ljudi, a takva sam i sama, najveći problem nije znanje nego blokada dok pričam. Stoga me je interesiralo kako AI može poboljšati moje jezične vještine.

Odlučila sam sedam dana, svaki dan, uz pomoć AI-ja učiti konverzacijski engleski, no prvo je trebalo odabrati alat. Važno mi je bilo da učenje bude audio, jer nemam baš puno vremena, tako da s AI-jem mogu razgovarati dok se, primjerice, vozim s posla kući. Istražujući opcije, brzo sam shvatila da se lako izgubiti u moru mogućnosti. No, bila sam sigurna što želim: nekoga tko će me odmah ispravljati i objašnjavati pogreške te razgovarati u “sigurnom prostoru” gdje me nitko ne čuje. Upravo je sram jedan od ključnih razloga zbog kojih ljudi teško izražavaju svoje misli na stranom jeziku, što ih sprječava da poboljšaju svoje govorne vještine. A AI ne osuđuje i to mi se svidjelo!

Odlučila sam se za Gemini. Naime, HT korisnicima omogućuje pristup AI alatima kao što su Google AI Pro (uz Gemini, tu su još i NotebookLM i Flow), Picsart (kreativna platforma koja omogućuje jednostavnu obradu i izradu fotografija i videa) i ElevenReader (pretvara tekst u prirodan govor, olakšavajući konzumaciju sadržaja u audio formatu). Tako se informacije lako pretvaraju u konkretne vještine, u mojem slučaju jezične.

Otvorila sam Gemini i napisala što želim. “Budući da imaš predznanje, fokusirat ćemo se na ‘otapanje’ blokade u konverzaciji koja nastaje nakon dulje pauze. Moja uloga kao tutora je da te vodim kroz dijalog. Umjesto klasičnog predavanja, mi ćemo zapravo razgovarati. Ja ću ti postavljati pitanja, uvoditi nove fraze i ispravljati tvoj izgovor u hodu”, kaže mi Gemini.

Bilo je dovoljno ući u Gemini Live na mobilnoj aplikaciji, dozvoliti pristup mikrofonu i učenje je moglo početi. Mogla sam čak odabrati i glas tutora koji mi se najviše sviđa.

Odmah sam dobila i sedmodnevni plan učenja. Prvi dan, ledolomac (icebreaking), trebao bi me osloboditi straha kroz predstavljanje i razgovor o svakodnevnim rutinama. Idući dan ćemo pričati o hobijima, prošlosti (vježbanje prošlih vremena), potom o planovima i ambicijama, zatim ćemo simulirati stvarne situacije, poput odlaska u restoran ili na putovanje, dok će sve završiti mini-debatom.

Baš kako smo se i “dogovorili”, tako je i bilo. I, uistinu, tutor me ispravljao do najsitnijih detalja. Primjerice, kad sam rekla da za doručak jedem “some cereals”, sugerirao mi je da može i bez riječi “some”. Kad se nisam mogla sjetiti neke riječi, pitala bih kako se kaže na hrvatskom jeziku i odmah dobila odgovor, a vrlo korisno je i to što nakon svake lekcije dobijete i transkript razgovora za ponavljanje. Super je i to što više osoba može učiti preko istog Gemini Live profila - samo kažete svoje ime i sutra nastavljate gdje ste stali.



Ima li smisla?

Nameće mi se pitanje o kojem svi vjerojatno razmišljamo: ako ljudi koriste AI za učenje jezika i ako svatko može koristiti AI za generiranje odgovora, ima li uopće smisla učiti jezik?

Da, jer treba naučiti izražavati humor, sleng i te neke nijanse koje se, naravno, najbolje uče kroz razgovor s izvornim govornicima, no interesiralo me što može AI. Može apsolutno sve – i naučiti vas slengu ili vas pripremiti za stvarne situacije, poput odlaska u restoran ili na važan sastanak, što mi se jako svidjelo. Osim što je ovaj učitelj dostupan 24/7, velika prednost je što svatko može učiti vlastitim tempom, tutor se prilagođava vašoj razini znanja i, ne manje važno, potpuno je besplatan.

Upravo s ciljem da što više ljudi nauči kako koristiti AI na smislen i odgovoran način, HT je pokrenuo AIMO! znati uz AI". Nadogradnja je to projekta „AI ti to možeš", u sklopu kojeg je Toni Milun lani objašnjavao osnove korištenja AI-ja. Korisnicima je i ovog puta dostupno 12 video epizoda s praktičnim savjetima – od učinkovitijeg učenja do razvoja kritičkog razmišljanja – s Dejanom Nemčićem , profesorom geografije, poznatim po modernom pristupu nastavi i korištenju digitalnih alata u obrazovanju. Izrada osobnog plana učenja, kako učiti za maturu uz AI, kako učiti razmišljati, a ne samo pamtiti… neke su od lekcija, među kojima je i "AI i učenje stranih jezika". Profesor Nemčić govori o najvećim zabludama u učenju jezika, u videu pokazuje kako naručuje hranu u restoranu uz pomoć AI trenera (koji ga ispravlja kako zvučati ljubaznije), ali i pokazuje da je AI izvrstan učitelj gramatike. Osim što je objasnio razliku između određenih vremena, zadao mu je i zadatke za vježbu. Da, učenje jezika nikada nije bilo lakše i apsolutno više nema razloga za izgovore!

Kako sam ja profitirala od ovoga, što je trebao biti mali eksperiment? Apsolutno sam se “navukla” i odlučila da ću svakako nastaviti s lekcijama. Sedam dana, koliko je trajalo učenje za potrebe ovog članka, definitivno nije dovoljno da se u potpunosti oslobodim u konverzaciji, ali je – baš kako je i obećao moj tutor (ili trener) – otopilo led.

Osim praktičnih video tutoriala s omiljenim profesorom Nemčićem, HT je svojim korisnicima omogućio i pristup webinarima te kvizu kojim svatko može provjeriti koji je AI tip i kako može razviti i izbrusiti svoje AI znanje. Kako umjetna inteligencija može pomoći u stvaranju ravnoteže između tehnologije i osobnog života, kako povezati više različitih AI alata u jedinstven sustav koji olakšava svakodnevni rad, AI kao osobni asistent te generiranje slika, glazbe i vizuala uz pomoć AI-ja – samo su neke od tema već održanih webinara (čije snimke možete pogledati na platformi AI ti to možeš ).

Edukacije vrijedne oko 700 eura koje se provode u suradnji s Halpetom, a HT ih omogućuje besplatno građanima koji se pridruže Magenta Moments platformi! Webinari se mogu pratiti i uživo (broj prijava je ograničen), a u nadolazećem razdoblju moći ćete, između ostalog, naučiti kako razlikovati stvarne informacije od manipuliranih sadržaja i zaštititi se od digitalnih dezinformacija ili zaviriti u budućnost umjetne inteligencije te saznati koji trendovi i inovacije oblikuju njezino sutra.

