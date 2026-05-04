#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
'ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST'

Milanović: Ne bi se smjelo puštati strane ratne brodove u Hrvatsku bez suglasnosti Sabora

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao na obilježavanju Dana grada Orahovice
04.05.2026.
u 15:51

Ratni brod je opisao kao “veliku vojarnu u školjci broda” te podsjetio kako svaki ulazak stranih vojnika u Hrvatsku, po Ustavu, podliježe odluci Sabora

"Bez odluke Hrvatskog sabora ne bih puštao u Hrvatsku strane ratne brodove, posebno ne one koji dolaze iz područja operacija i aktivnih vojnih djelovanja“, rekao je danas predsjednik Zoran Milanović komentirajući ulazak američkog ratnog broda u dubrovački akvatorij. "To su brodovi koji dolaze iz ratnih operacija koje nije odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a, operacija s kojima Hrvatska nema ništa. I dolaze tri dana nakon što je američki ministar rekao da smo mi na dometu iranskih raketa“, dodao je predsjednik Milanović i naglasio kako se tu radi, kad su ratni brodovi u pitaju, “samo o jednoj državi i interesima samo jedne države”.

Ratni brod je opisao kao “veliku vojarnu u školjci broda” te podsjetio kako svaki ulazak stranih vojnika u Hrvatsku, po Ustavu, podliježe odluci Sabora. “Prvo sam se htio suzdržavat od komentara - neka to Vlada rješava. Međutim, potpuno jasno, to nije nadležnost Vlade, to je protuustavna nadležnost. Mi već preko 20 godina imamo Pomorski zakonik koji to regulira, a uopće ne bi trebao regulirati ulazak stranih brodova. Iznad tog zakona je Ustav, a u Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. I to tek na prijedlog Vlade. Znači, sva tri najviša tijela su uvezana i intencija je zajednička odgovornost. Ja se ne guram u taj lanac zapovijedanja“, pojasnio je predsjednik, navodi se u priopćenju.

Dodao je da bi se Hrvatski sabor „kao vrhovno predstavničko tijelo svih hrvatskih građana trebao zainteresirati za svoju nadležnost“. "Ulazi nam par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Koja je razlika između toga i situacije iz članka 7. hrvatskog Ustava koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Imamo potpuno neustavan zakon“, smatra Milanović. Predsjednik Milanović komentirao je i USKOK-ove izvide u Hrvatskom olimpijskom odboru zbog sumnji na izvlačenje novca.

"Očito do sada nisu imali interesa ili su se pravili da ne vide. Ne mogu više ništa reći, nemam uvid u te stvari i ne znam kako je funkcioniralo. Poznato je da se u nekim sportovima vrti jako malo novca, a u nekima nešto više, da je porijeklo tog novca iz javnih izvora kao i iz privatno sponzorskih izvora što je isto novac koji privatnim prstima treba biti nedostupan. Državno odvjetništvo nema zadatak samo braniti proračun, nego ima zadatak braniti društvo i zajednicu od svih nezakonitosti. Ne vidim tu nikakve prioritete“, rekao je predsjednik Milanović, stoji u priopćenju.

Na upit novinara da komentira poziv američkog predsjednika Trumpa partnerima za pomoć u rješavanju problema u Hormuškom tjesnacu predsjednik Milanović je rekao: „Kako mi možemo pomoći da ispravimo tuđe briljantno planiranje? Bio je jedan hrvatski časnik, vojni ataše u Londonu, na prvom sastanku i što se mene tiče, a tiče me se, više nitko neće ići. Sada se očekuje da nešto što Amerikanci nisu mogli riješiti sa svojih 12 -13 razarača to bi trebale raditi njemačke krstarice“, odgovorio je Milanović.

Dubrovnik Rat u Iranu ratni brod Zoran Milanović

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar artemiš
artemiš
16:16 04.05.2026.

Eto tebe će se pitati....ajde negdi na krkanje i muči

LU
Lukeruk
16:11 04.05.2026.

Nije se smjelo ni predat oružje teritorijalne obrane pa je tvoj prethodnik komunjara račan to rado napravil

Avatar Aikona
Aikona
16:04 04.05.2026.

Pa kod nas premijer ima suglasnost za sve u saboru, pa i Milanović se nekada ponašao kao AP danas. Sabor služi kao nekakvo opravdanje za parlamentarnu demokraciju.

