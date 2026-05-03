#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
SUIGRAČ BOBANA I PROSINEČKOG

'Da sam to učinio, poručujem svima da ne bi došlo do rata u Jugoslaviji. Još uvijek žalim za tim!'

Sarajevo: Sprovod Vahidina Musemića, bivšeg legendarnog nogometaša FK Sarajevo
Stjepan Meleš
03.05.2026.
u 21:20

"Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, i ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata", rekao je Hadžibegić.

Posljednje veliko natjecanje na kojem je nastupila nogometna reprezentacija Jugoslavije bilo je Svjetsko prvenstvo u Italiji 1990. godine. U emotivnom osvrtu na taj turnir i događaje koji su uslijedili, legendarni jugoslavenski reprezentativac Faruk Hadžibegić iznio je zanimljivu teoriju o tome kako je jedan promašeni penal možda mogao promijeniti tijek povijesti na Balkanu.

U napetoj utakmici četvrtfinala protiv Argentine, nakon što je Refik Šabanadžović dobio crveni karton već u prvom poluvremenu, Jugoslavija je ipak uspjela izdržati do jedanaesteraca. U dramatičnoj seriji penala, Tomislav Ivković obranio je udarac samom Maradoni, no Argentina je ipak prošla dalje nakon što je Goycoechea obranio odlučujući penal Faruku Hadžibegiću.

"Da nije bilo rata, bili bismo svjetski prvaci na sljedećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u 1994. godine. To govorim s punim uvjerenjem i rekao bih to pred Bogom i narodom", istaknuo je jednom prilikom Hadžibegić u podcastu 'Balkan rules'. Njegova uvjerenost temelji se na izvanrednoj generaciji igrača koju je Jugoslavija tada imala, spomenuo je imena kao što su Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Dragan Stojković Piksi, Davor Šuker, Predrag Mijatović i Robert Jarni.

"Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, i ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata", emotivno je izjavio Hadžibegić. "Kada vidimo što se danas događa u svijetu, očito je da se ništa nije naučilo iz povijesti i da se nije naučila lekcija iz bivše Jugoslavije. To je dokaz da političari žele rat, a ne narod."

Hadžibegić je tijekom svoje karijere postao legenda FK Sarajeva gdje je proveo devet godina, prije nego što je karijeru nastavio u španjolskom Betisu i francuskom Sochauxu. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 61 utakmicu i postigao šest golova, no taj kobni promašeni penal protiv Argentine ostao mu je najveći životni žal.

nogomet Jugoslavija Faruk Hadžibegić

VA
VanjaPlank
21:40 03.05.2026.

Stvarno ne prođe ni par sati a da se ne spominje šugoslavija ili njezin zločinac osuđen od europske unije. Čovjek bi rekao hibridni rat

BP
Besposlen pop
21:38 03.05.2026.

Već dugo nešto gluplje nisam pročitao! Nogometaš i Bosanac 😱

Avatar mladen valentić
mladen valentić
21:50 03.05.2026.

Nama je tada već bila puna kapa Jugoslavije, tada su Hrvati navijali ili za Englesku ili Nizozemsku, za Jugoslaviju nas je bolila ona stvar, što se vidjelo na Maksimiru kad je cijeli Maksimir na prijateljskoj utakmici navijao za Nizozemsku!

