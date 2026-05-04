TEHNIČKA POGREŠKA

Švicarci priznali gaf na reklami: Dubrovnik greškom uvršten u 'odmor u Srbiji'

Dubrovnik: Ljetni ugođaj na plaži Banje
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
04.05.2026.
u 13:43

Naglasili su kako im ni u kojem trenutku nije bila namjera sugerirati da je Dubrovnik dio Srbije.

Nakon što je u javnosti odjeknula reklama Lidla Švicarska u kojoj je za promociju putovanja u Srbiju korištena fotografija Dubrovnika, iz te kompanije stigla je službena reakcija. Iz Lidla su priznali pogrešku i uputili ispriku zbog nastale situacije.

“Duboko žalimo zbog pogreške u navedenoj reklami i nastalih neugodnosti te se iskreno ispričavamo. Oglas se odnosio na paket aranžman s rutom koja vodi iz Srbije u Hrvatsku. Zbog tehničke pogreške, nažalost je korištena slika Dubrovnika za promociju tog putovanja, dok je ponuda bila navedena pod kategorijom ‘odmor u Srbiji’”, poručili su iz Lidla Švicarska.

Naglasili su kako im ni u kojem trenutku nije bila namjera sugerirati da je Dubrovnik dio Srbije. “Čim smo postali svjesni pogreške, odmah smo poduzeli potrebne korake i izvršili ispravke u oglasnim materijalima”, dodali su. Podsjetimo, reklama je izazvala brojne reakcije jer se među vizualima za turističku ponudu Srbije našla fotografija Dubrovnika, jednog od najprepoznatljivijih naših gradova i turističkih simbola. Više o reklami pročitajte OVDJE.

Avatar Dokman
Dokman
13:47 04.05.2026.

Poznato je da u Švicarskoj živi puno Srba tako da to gotovo sigurno nije nečija greška...

Avatar artemiš
artemiš
13:48 04.05.2026.

Lidlići stalno tako "slučajno" griješe. Tako su Grcima obrisali križeve 😏

