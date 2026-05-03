#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
U SLUČAJNU NEPREDVIĐENIH SITUACIJA

Spremaju se za najgore, masovno gomilaju zalihe na 150 lokacija: Ministar objasnio zašto

People make their way with their luggage through the main train station, as the annual festive Christmas holidays near in Berlin
Annegret Hilse/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.05.2026.
u 17:43

Ova odluka dolazi u vrijeme kada Ujedinjeni narodi upozoravaju na rastuću globalnu nesigurnost hrane

Njemačka vlada odlučila je značajno proširiti nacionalne zalihe hrane kako bi zemlja bila spremna na moguće velike krize, priopćio je savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer. Prema riječima ministra, postojeće strateške rezerve, koje se sastoje od pšenice, riže, zobi i mlijeka u prahu, bit će proširene dodavanjem gotovih proizvoda s dugim rokom trajanja, poput konzervirane hrane. Cilj je osigurati brzu dostupnost hrane stanovništvu u slučaju nepredviđenih događaja.

Trenutačno Njemačka drži te zalihe na više od 150 sigurnih lokacija. Novi pristup donosi decentralizaciju, umjesto oslanjanja samo na državne skladišne prostore, vlada će surađivati s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima. Oni će biti obvezni čuvati određenu 'netaknutu rezervu' na svojim lokacijama. Kako bi se izbjeglo bacanje hrane, proizvodi kojima ističe rok trajanja redovito će se puštati u redovnu prodaju i zamjenjivati svježim zalihama.

Ministar Rainer odbacio je kritike da bi privatni sektor mogao neopravdano profitirati od ovog sustava. Naglasio je da će država strogo nadzirati količine i kvalitetu rezervi, a decentralizirani model trebao bi biti i znatno jeftiniji od gradnje novih državnih skladišta.
Ova odluka dolazi u vrijeme kada Ujedinjeni narodi upozoravaju na rastuću globalnu nesigurnost hrane. Sukobi i poremećaji pomorskih ruta u Crvenom moru i Hormuškom tjesnacu doveli su do rasta cijena energenata, goriva i gnojiva, što najteže pogađa najranjivije zemlje i stanovništvo.

Njemačka time šalje jasan signal da u nesigurnim vremenima prioritet daje vlastitoj pripravnosti i otpornosti prehrambenog sustava. Detalji provedbe novog sustava zaliha očekuju se u narednim mjesecima, penosi United24media.
zalihe hrane i vode hrana Njemačka

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
18:44 03.05.2026.

Mislim da ću povećati zalihe hrane u kući.

Avatar IvanR
IvanR
18:13 03.05.2026.

Njemačka proizvodi dovoljno hrane za sebe a problem su joj Arapi i Ukrajina

TJ
tjako
18:36 03.05.2026.

A sta nasi rade, prave se blesavi...

