Najtužnija obljetnica: 'Naša djeca su naši anđeli na nebu koji nas čuvaju'

Hrvatska se prisjetila 402 djece poginulih tijekom Domovinskog rata. U spomen na sve njih, 3. svibnja proglašen je Danom sjećanja na poginulu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Naime, na taj dan 1992. poginulo je najviše djece u jednom danu, njih šestero. Stradali su kada je na kuću u naselju Jelas u Slavonskom Brodu pala avionska bomba, tzv. krmača. Ukupno je tog kobnog dana život izgubilo 16 osoba, a 60 ih je ranjeno. U Slavonskom je Brodu u Domovinskom ratu smrtno stradalo čak 28 djece, cijeli jedan razred. U tom se gradu nalazi i spomen-obilježje "Prekinuto djetinjstvo" ispred kojeg su brojna izaslanstva položila vijence i zapalila svijeće.

- Moja djeca su dobila 15 metaka. Svake godine dolazim susrete sjećanja. Svi mi doživjeli smo tragedije, netko je izgubio dijete, nekome je dijete ranjeno, ali sve te boli su jednake. Ovdje u Slavonskom Brodu isplačemo se i pomolimo za našu djecu. Ja mislim da su naša djeca živa, da su na nebu i da su naši anđeli koji nas čuvaju - rekla je Đurđa Gmaz iz Siska, koja je u Domovinskom ratu na obali rijeke Kupe izgubila kći. Tom prilikom ranjeni su joj i sin i nećak. Predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Julijana Rosandić kazala je kako je jako važno čuvati sjećanje na poginulu djecu, osobito roditeljima.

- Mi samo nastavljamo sjećanje na taj tužni spomendan. Kao što znate, ovo je drugi spomendan, s obzirom da je Hrvatski sabor donio odluku da se 3. svibnja obilježava kao spomendan. Mi roditelji starimo i prirodnim tokom odumiremo, pola ih već više nema i zato sam jako sretna što imamo puno djece u programu. To je ono što nam treba, jer djeca pamte i djeca su ta kojoj ostavljamo sve ono što je iza nas - istaknula je Rosandić. Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na činjenicu da su granate u Slavonskom Brodu padale i po dječjim igralištima.

- To je prevelika žrtva i ne mogu se oteti dojmu da je namjerno nanesena. To nije bilo slučajno nego planski. Nosit će ih na duši zauvijek. Od tog grijeha i tragedije nikad se neće oprati. To je nepopravljivo i neoprostivo. Ta bi djeca danas bila odrasli ljudi, imali bi svoju djecu - rekao je Anušić. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je riječ o strašnim zločinima koje Hrvatska pamti te kako će u kalendaru ostati zapisano da je ovo dan kada zastajemo i prisjećamo se najnevinijih žrtava rata.

- U mozaiku naših žrtava iz Domovinskog rata, ta nevina ubijena dječica u Domovinskom ratu u našim srcima imaju posebno mjesto. Zato smo danas ovdje u Slavonskom Brodu kako bismo iskazali počast svoj toj nevinoj dječici te poštovanje i zahvalnost njihovim obiteljima - poručio je Medved.