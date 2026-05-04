Oglasio se putnik broda kojim hara smrtonosni virus, snimio video u suzama: 'Sve što želimo je vratiti se kući'

Putnici s ekspedicijskog kruzera MV Hondius proživljavaju pravu zdravstvenu dramu nakon izbijanja sumnje na opasan virus, dok vlasti Zelenortske Republike odbijaju dopustiti iskrcavanje bolesnih s broda usidrenog ispred glavnog grada Praie. Prema dostupnim informacijama, dosad su tri osobe preminule, a sumnja se na zarazu hantavirusom – rijetkim, ali potencijalno smrtonosnim virusom koji prenose glodavci. Među preminulima je i bračni par iz Nizozemske, dok je još nekoliko slučajeva pod sumnjom, uključujući 69-godišnjeg Britanca koji je hitno prebačen na liječenje u Johannesburg, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.

Situaciju dodatno dramatizira emotivan apel putnika s broda. Američki putopisni bloger Jake Rosmarin obratio se javnosti putem društvenih mreža izravno sa svog kreveta na brodu. „Trenutno sam na brodu MV Hondius i ovo što se događa vrlo je stvarno za sve nas ovdje“, poručio je. „Nismo samo priča, nismo samo naslovi, mi smo ljudi. Ljudi s obiteljima, sa životima, s ljudima koji nas čekaju kod kuće.“ Vidno potresen i uplakan, dodao je kako je neizvjesnost najteži dio situacije: „Sve što trenutno želimo je osjećati se sigurno i vratiti se kući. Ako vidite izvještaje o ovome, sjetite se da iza toga stoje stvarni ljudi.“

A look inside my home for the next 35 days 🌊 This is the MV Hondius, the expedition ship I'm currently sailing on with @Oceanwide Expeditions as we make our way across the Atlantic The Hondius was built specifically for expedition travel, carrying around 170 passengers, which allows it to access remote places that larger ships simply can't reach ✨ Built in 2019 ✨ Designed to Polar Class 6 standards, meaning it's made for navigating ice in both the Arctic and Antarctic ✨ Purpose built for exploration in some of the most remote regions on Earth

Prema podacima servisa za praćenje plovila, brod je već najmanje 24 sata usidren ispred obale bez dopuštenja za pristajanje. Riječ je o polarnom kruzeru dugom 107 metara, u vlasništvu tvrtke Oceanwide Expeditions, koji je prije otprilike tri tjedna isplovio iz Ushuaije u Argentini te je tijekom plovidbe preko Atlantika imao više zaustavljanja. Na brodu se nalazi oko 149 putnika i članova posade iz čak 23 zemlje. Budući da brod plovi pod nizozemskom zastavom, Nizozemska koordinira konzularnu pomoć. Iz kompanije su potvrdili da se suočavaju s „ozbiljnom medicinskom situacijom“, dodajući kako čekaju odobrenje za iskrcavanje putnika, posebno onih kojima je potrebna hitna pomoć.

Unatoč pritiscima, vlasti Zelenortske Republike zasad odbijaju dopustiti iskrcaj. Prema pisanju lokalnih medija, zdravstvene vlasti smatraju da bi brod trebao nastaviti svoju rutu kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo od potencijalne zaraze. U međuvremenu, među putnicima vlada napetost i strah, budući da inkubacija hantavirusa može trajati i do osam tjedana, što dodatno otežava procjenu tko je zaražen.

Prva žrtva bio je 70-godišnji Nizozemac koji je preminuo 11. travnja. Njegova supruga razboljela se tijekom povratka kući i preminula 27. travnja. Istog dana teško se razbolio i britanski državljanin, koji je potom evakuiran u Južnu Afriku, gdje je potvrđen soj hantavirusa. Dana 2. svibnja preminuo je i njemački putnik, dok su trenutno na brodu i dva člana posade s teškim respiratornim simptomima. U pismu upućenom putnicima, u koje su mediji imali uvid, kompanija navodi kako „reagira na nekoliko slučajeva neidentificiranog virusa“ te potvrđuje još jednu smrt tijekom noći. Putnicima je savjetovano nošenje maski, održavanje distance i smanjenje kontakata.

Hantavirusi su skupina virusa koje najčešće prenose glodavci, a na ljude se mogu prenijeti kontaktom s njihovim izlučevinama. Iako se obično ne šire s čovjeka na čovjeka, mogu uzrokovati teške bolesti poput hantavirusnog plućnog sindroma ili hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom. Prema podacima američkog CDC-a, stopa smrtnosti može doseći i 40 posto. Epidemiolog Michael Baker izjavio je za BBC kako je vjerojatno da su se putnici zarazili prije ukrcaja, upravo zbog dugog razdoblja inkubacije.