FOTO Evo kako izgleda jedini sin Tereze Kesovije! S ocem je snimio bezvremenski hit, ima kći i suprugu

Jučer, 3. svibnja, na ispunjenom Starom placu u Splitu održan je emotivan oproštajni koncert glazbene dive Tereze Kesovije, kojim je obilježila impresivnih 60 godina karijere, ali se i simbolično oprostila od splitske publike. Zbog iznimno velikog interesa koncert je u posljednji trenutak premješten iz splitskog HNK-a na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su rasprodane u rekordnom roku. Publika je tijekom večeri uglas pjevala njezine bezvremenske hitove, stvarajući atmosferu ispunjenu emocijama, nostalgijom i zahvalnošću. Bio je to jedan od onih koncerata koji se ne pamte samo po glazbi, nego i po osjećaju zajedništva između umjetnice i publike. Posebnu pozornost na koncertu privukao je i dolazak Terezina sina Alana Ungara, koji je stigao u društvu supruge Ljiljane. Ponosni sin nije skrivao osmijeh dok je čekao majčin izlazak na pozornicu, vidno dirnut veličinom trenutka i značajem večeri u kojoj se njegova majka opraštala od publike koja ju desetljećima prati i voli.

Tereza Kesovija Alana je dobila u braku s poznatim glazbenikom Mirom Ungarom. Njihova ljubavna priča započela je 1961. godine, a već godinu dana poslije okrunjena je brakom. Sin Alan rođen je 1963., a obitelj je jedno vrijeme živjela u Parizu. Ipak, brak Tereze Kesovije i Mire Ungara nije potrajao. Razveli su se 1973. godine, nakon čega su se vratili u Zagreb. Miro Ungar svojedobno se prisjetio tog razdoblja i otkrio zašto je odlučio napustiti Francusku. “Vratio sam se da budem bliže sinu, iako je on bio s mamom. Kad se naš dom raspao, više nisam imao motiva ostati u Francuskoj”, rekao je jednom prilikom. Alan Ungar danas ima 63 godine, a u braku sa suprugom Ljiljanom dobio je kći Milu. Šira javnost pamti ga i po bezvremenskom hitu “Al’ tata, ti me voliš”, koji je kao dječak otpjevao s ocem Mirom Ungarom.

03.05.2026.,Split- Tereza Kesovija na Starom Placu odrzava oprostajni koncert pred splitskom publikom. Atomosfera prije izlaska i nastupa glazbenice. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

FOTO Svi su gledali u natpis na majici Mire Bulja! Poslao je jasnu poruku o novom životnom poglavlju

O toj pjesmi Alan je govorio i godinama kasnije, istaknuvši da je tek s vremenskim odmakom postao svjestan njezina značaja. “Bio sam sedmogodišnje dijete. Nisu me tada baš puno pitali, ali danas, s odmakom vremena, ponosan sam što smo to napravili. To je pjesma koja je obilježila mnoga djetinjstva”, rekao je Alan 2017. godine. Oproštajni koncert u Splitu tako je bio mnogo više od glazbene večeri. Bio je to susret emocija, uspomena i obiteljskog ponosa, ali i dostojanstven oproštaj jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora od publike koja ju je nagradila dugim pljeskom i pjesmom.