Horor kod granice: Nađena četiri mrtva migranta, policija objavila šokantne detalje

Policija je u nedjelju navečer, nešto poslije 22.30 sati, zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor – pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je i jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima.

Daljnjim postupanjem, u neposrednoj blizini lokacije pronalaska, kao i kod obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom, policija je pronašla još 12 stranih državljana. Ukupno je 13 osoba potom prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite u Dugom Dolu. Prema zasad dostupnim informacijama, skupinu migranata na mjesto događaja dovezao je nepoznati vozač u teretnom vozilu. Nakon iskrcavanja vozač je napustio lokaciju, a strani državljani izjavili su kako su tijekom prijevoza bili izloženi nehumanim uvjetima. Na mjestu događaja proveden je očevid pod vodstvom županijske državne odvjetnice, objavila je PU karlovačka.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti. Istraga obuhvaća i sumnju na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, bit će provedena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti te identitet preminulih osoba.