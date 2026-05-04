Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICAJCI ZATEKLI POTRESAN PRIZOR

Horor kod granice: Nađena četiri mrtva migranta, policija objavila šokantne detalje

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Mateja Papić
04.05.2026.
u 10:13

Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, bit će provedena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti te identitet preminulih osoba.

Policija je u nedjelju navečer, nešto poslije 22.30 sati, zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor – pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je i jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima.

Daljnjim postupanjem, u neposrednoj blizini lokacije pronalaska, kao i kod obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza s Republikom Slovenijom, policija je pronašla još 12 stranih državljana. Ukupno je 13 osoba potom prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite u Dugom Dolu. Prema zasad dostupnim informacijama, skupinu migranata na mjesto događaja dovezao je nepoznati vozač u teretnom vozilu. Nakon iskrcavanja vozač je napustio lokaciju, a strani državljani izjavili su kako su tijekom prijevoza bili izloženi nehumanim uvjetima. Na mjestu događaja proveden je očevid pod vodstvom županijske državne odvjetnice, objavila je PU karlovačka.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti. Istraga obuhvaća i sumnju na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, bit će provedena obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti te identitet preminulih osoba.

Putinova kuma vodila šokantan intervju: 'Njegov uži krug potajno ga mrzi i bit će svrgnut u puču unutar godinu dana'
Ključne riječi
migranti

Komentara 3

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
10:22 04.05.2026.

Bilo bi lijepo kad bi progresivna zastupnica Urša Raukar-Gamulin prihvatila unesrečene u jednoj od svojih 5 kuča i stanova.

CO
CobraMikel
10:35 04.05.2026.

A pred 10 dana ,jedan utopljen u Mrežnici kod G.Zvečaja. Granica u Karlovačkoj županiji je šuplja ko sir.Božinović i gazda mu ignoriraju problem koji svi na ovom područku vidimo.Policije je PREMALO jednostavno.I sad umjesto da seronje iz Banskih dvora ptitismu EU seronjre i da ovi pošalju policiju EU na vanjske granice EU - ovom slućaju RH / BiH i Srbija ,oni problem ignoriraju.Jasno treba uvesti i drakonske kazne i bezpogovorno deportiranje sa teritoriha EU svakog ilegalnog migrata. Dotad ti isti ginu ko golubovi ,a ako ne donose potencijalne i stvarne probleme unutar EU.

PV
prcko.vita
10:20 04.05.2026.

Al nam Božinović čuva granice, svaka mu čast.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!