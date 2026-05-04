Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRAMA NA MORU

Iran: Pogodili smo američki brod! Amerikanci: Niste!

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
Autori: Hina, Tea Tokić
04.05.2026.
u 13:22

Iran je pogodio američki ratni brod s dvije rakete u blizini Hormuškog tjesnaca, javljaju iranski mediji

Napetosti na Bliskom istoku ponovno eskaliraju nakon što je Iran objavio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac, prenosi SkyNews.  Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dvije rakete pogodile su ratni brod u blizini otoka Jask nakon što je, kako tvrde, ignorirao upozorenja iranskih snaga. Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi kako se brod nakon toga povukao iz područja.

Iranska mornarica dodatno je potvrdila da je spriječila ulazak američkih ratnih brodova u tjesnac, javlja državna televizija. Trump je iznio malo pojedinosti o planu pomoći brodovima i njihovim posadama koji su blokirani u tom vitalnom morskom prolazu te im ponestaje hrane i drugih potrepština više od dva mjeseca nakon početka sukoba. "Rekli smo tim državama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslom", objavio je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.

Iransko jedinstveno zapovjedništvo poručilo je na to komercijalnim brodovima i naftnim tankerima da se suzdrže od bilo kakvog kretanja koje nije koordinirano s iranskom vojskom. "Više puta smo rekli da je sigurnost Hormuškog tjesnaca u našim rukama i da siguran prolaz plovila treba biti koordiniran s oružanim snagama", naveo je u izjavi Ali Abdolahi, šef jedinstvenog zapovjedništva snaga. "Upozoravamo da će bilo koje strane oružane snage, a posebno agresivna američka vojska, biti napadnute ako namjeravaju prići i ući u Hormuški tjesnac."

Visoki američki dužnosnik demantirao je tvrdnje da je američki ratni brod pogođen iranskim projektilima u blizini Hormuškog tjesnaca, javlja Axios. Ovo je prvi konkretan odgovor iz Washingtona otkako je američki predsjednik Donald Trump ranije upozorio da će svaki pokušaj ometanja američkih operacija “biti riješen silom”.

U međuvremenu, iranska mornarica objavila je novu kartu područja koje smatra pod svojom kontrolom u Hormuškom tjesnacu. Prema toj karti, zapadna granica proteže se linijom između iranskog otoka Qeshm i emirata Umm al Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na istočnoj strani, granica ide između iranske planine Mobarak i emirata Fujairah, čime Teheran jasno signalizira teritorijalne pretenzije nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

Foto: Iran Revolutionary Guard

Putin se zabarikadirao u bunkerima: Strahuje od atentata i ne vjeruje nikome, tjelohraniteljima zabranio čak i javni prijevoz i internet
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku SAD Hormuški tjesnac Donald Trump Iran

Komentara 19

Pogledaj Sve
Avatar Foton
Foton
13:07 04.05.2026.

Uza svu tehnicku superiornost americki vojske, Amerika ima jednu veliku slabost: ne moze podnesti ljudske gubitke. Nekih 1000 mrtvih americkih vojnika bi sigurno dovelo do povlacenja iz Hormuza i pada MAGE. Naravno, bilo bi drugacije da je Amerika direktno ugrozena! Ali ove avanture po Afganistanu i Iranu americku publiku vrlo malo interesiraju i ne zele da njihovi ljudi tamo pogibaju

Avatar alteralterego001
alteralterego001
12:40 04.05.2026.

Ne znam zašto se Iranci suprotstavljaju Americi. Prema dežurnim Ruski trolovima trebali bi se kao i Ukrajinci odmah predati jer ne može se protiv velike nuklearne sile. Ili još bolje trebali bi pregovarati kako jedan Ruski trol tu stalno komentira.

NA
NANO
13:36 04.05.2026.

Kada će netko pametan na ovom svjetu dovesti u red ovo teroriziranje čovječanstva.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!