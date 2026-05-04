Iran: Pogodili smo američki brod! Amerikanci: Niste!

Napetosti na Bliskom istoku ponovno eskaliraju nakon što je Iran objavio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao ući u Hormuški tjesnac, prenosi SkyNews. Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dvije rakete pogodile su ratni brod u blizini otoka Jask nakon što je, kako tvrde, ignorirao upozorenja iranskih snaga. Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi kako se brod nakon toga povukao iz područja.

Iranska mornarica dodatno je potvrdila da je spriječila ulazak američkih ratnih brodova u tjesnac, javlja državna televizija. Trump je iznio malo pojedinosti o planu pomoći brodovima i njihovim posadama koji su blokirani u tom vitalnom morskom prolazu te im ponestaje hrane i drugih potrepština više od dva mjeseca nakon početka sukoba. "Rekli smo tim državama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslom", objavio je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.

Iransko jedinstveno zapovjedništvo poručilo je na to komercijalnim brodovima i naftnim tankerima da se suzdrže od bilo kakvog kretanja koje nije koordinirano s iranskom vojskom. "Više puta smo rekli da je sigurnost Hormuškog tjesnaca u našim rukama i da siguran prolaz plovila treba biti koordiniran s oružanim snagama", naveo je u izjavi Ali Abdolahi, šef jedinstvenog zapovjedništva snaga. "Upozoravamo da će bilo koje strane oružane snage, a posebno agresivna američka vojska, biti napadnute ako namjeravaju prići i ući u Hormuški tjesnac."

Visoki američki dužnosnik demantirao je tvrdnje da je američki ratni brod pogođen iranskim projektilima u blizini Hormuškog tjesnaca, javlja Axios. Ovo je prvi konkretan odgovor iz Washingtona otkako je američki predsjednik Donald Trump ranije upozorio da će svaki pokušaj ometanja američkih operacija “biti riješen silom”.

U međuvremenu, iranska mornarica objavila je novu kartu područja koje smatra pod svojom kontrolom u Hormuškom tjesnacu. Prema toj karti, zapadna granica proteže se linijom između iranskog otoka Qeshm i emirata Umm al Quwain u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na istočnoj strani, granica ide između iranske planine Mobarak i emirata Fujairah, čime Teheran jasno signalizira teritorijalne pretenzije nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza.

